Katastrofa Polaków w mistrzostwach świata. Fatalny wypadek gwiazdy Falubazu

Szymon Makowski

Nic tego dnia nie układało się po myśli młodzieżowej reprezentacji Polski. Nie dość, że już na początku zawodów fatalny wypadek zanotował Damian Ratajczak, to w jednej z następnych serii w głupi sposób punkty stracił Antoni Kawczyński, odjeżdżając od taśmy w ostatniej chwili. Polacy w międzyczasie gubili punkty chociażby z Niemcami, co oddalało ich nie tylko od złota, ale nawet od strefy medalowej. Takiego rezultatu nie przewidzieliby najwięksi pesymiści.

To nie był dzień polskiej kadry U21
To nie był dzień polskiej kadry U21TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Trener reprezentacji Polski niemal w ostatniej chwili dokonał zmiany w składzie na piątkowy finał Speedway of Nations 2. Wiktora Przyjemskiego, czyli lidera kadry juniorów, zastąpił Maksymilian Pawełczak. 16-latek dopiero co debiutował w rozgrywkach ligowych, robiąc na wszystkich tak ogromne wrażenie, że Rafał Dobrucki nie zastanawiał się ani chwili dłużej, by go powołać.

Groźny wypadek Ratajczaka z Karlssonem, Polak wyraźnie cierpiał

Pawełczak już w gonitwie otwarcia rozstawiał rywali po kątach, przechodząc z drugiej na pierwszą pozycję. Ta sztuka nie udała się Damianowi Ratajczakowi, który pomimo odważnej postawy musiał zadowolić się trzecią lokatą. Wychowanek leszczyńskiej Unii musiał się przedzierać także w kolejnym wyścigu. W nim na swoje nieszczęście zahaczył o Rasmusa Karlssona i obaj zawodnicy polecieli prosto w bandę na wejściu w ostatni wiraż trzeciego okrążenia.

Arbiter postanowił wykluczyć Ratajczaka. Ten wyraźnie narzekał na ból, lecz udał się do parku maszyn o własnych siłach. W powtórce Pawełczak zwyciężył z dużą przewagą, jednakże to Szwedzi wyszli górą z tego starcia w rezultacie 5:4. To wszystko z racji tego, że punktacja premiuje jazdę parową, więc teoretyczny remis zawodników z miejsc 2 i 3 jest premiowany był dodatkową zdobyczą. Ta w każdym z biegów wyglądała następująco: 4, 3, 2 i 0.

Kłopoty reprezentantów Polski, "wielbłąd" sędziowski w Toruniu

Jak się później okazało, Ratajczak więcej razy na tor już nie wyjechał, rezygnując z uczestnictwa w dalszej części zawodów. W jego miejsce wskoczył Antoni Kawczyński, który na dzień dobry przyjechał na ostatniej pozycji. Polacy przegrali w ten sposób z reprezentacją Niemiec, bowiem Norickowi Bloedornowi nie dał rady Pawełczak. Nawet pomimo zwycięstwa z Czechami sytuacja wyglądała nieciekawie. Naszym reprezentantom w pewnej chwili groził nawet brak miejsca na podium. 

W międzyczasie doszło do ogromnego skandalu. Sędzia Aleksander Latosiński najpierw niesłusznie wykluczył Mikkela Andersena, uznając go winnym wypadku Tate'a Zischke, by w powtórce nie wykluczyć żadnego z trzech pozostałych żużlowców, mimo że nikt z tego grona nie pojawił się w wyznaczonym czasie pod taśmą. Wszyscy zawodnicy podjechali pod nią dosłownie kilka sekund po upłynięciu czasu na zegarze.

Polacy wylądowali poza podium mistrzostw świata

Żeby tego było mało, w piątej serii startów wykluczono Kawczyńskiego właśnie za przekroczenie czasu. Osamotniony Pawełczak co prawda wygrał, ale drużynowo przegraliśmy 4:5 z Australią. Nie tylko złoto, ale jakikolwiek medal coraz bardziej odjeżdżał biało-czerwonym. Przed ostatnią serią byli czwarci i o wszystkim decydował ostatni bieg. W nim nasi reprezentanci dali radę Nagelowi, ale na Andersena nie starczyło już sił. Tym samym 5 punktów to było za mało, żeby zdobyć chociaż brąz. Polacy wylądowali poza podium.

Wyniki Speedway of Nations 2 w Toruniu:

I - Reprezentacja Niemiec - 39:

7. Norick Bloedorn (4, 4, 4, 3*, 4, 3, 2)

8. Mario Hausl (2, 2, 2, 4, 2, 0, 3)

20. Hannah Grunwald - nie startował

II - Reprezentacja Danii - 38:

9. Bastian Pedersen 4+1 (2*, 2, -, -, -, -, -)

10. Mikkel Andersen 21 (3, 4, w, 4, 4, 2, 4)

21. Villads Nagel 13+1 (4, 2, 3*, 4, 0)

III - Reprezentacja Australii - 37:

5. Mitchell McDiarmid 19+1 (3*, -, 3, 4, 3, 2, 4,)

6. Tate Zischke 18 (4, 3, 2, 2, 2, 3, 2)

19. James Pearson 0 (0)

IV - Reprezentacja Polski - 35:

1. Maksymilian Pawełczak 24 (4, 4, 3, 2, 4, 4, 3)

2. Damian Ratajczak 2 (2, w, -, -, -, -, -)

17. Antoni Kawczyński 9+1 (0, 4, w, 3*, 2)

Reprezentacja Czech - 31:

11. Adam Bednar (4, 4, 4, 3, 4, 4, 4)

12. Jan Jenicek (0, 2, 2, -, 0, 0, 0)

22. Jaroslav Vanicek (0)

Reprezentacja Szwecji - 28:

13. Casper Henriksson 15 (0, 3, 4, 3, 3, 2, 0)

14. Rasmus Karlsson 7 (3, 2, d, -, 2, -, -)

23. Erik Persson 6 (0, 3, 3)

Reprezentacja Wielkiej Brytanii - 26:

3. Dan Thompson 23 (3, 3, 3, 3, 3, 4, 4)

4. Luke Harrison 3+1 (0, -, 0, -, -, 0, 3*)

18. Luke Killeen 0 (0, 0, 0)

Reprezentacja Łotwy - 18:

15. Nikita Kaulins 11 (2, 3, 2, 2, 2, d, 0)

16. Artiom Juhno 7 (0, -, 3, 0, -, 2, 2)

24. Damir Filimonow 0 (0, 0)

Szymon Makowski
Dwaj żużlowcy w czerwonych kombinezonach i kaskach jadą obok siebie na torze żużlowym, wykonują gest wzajemnego wsparcia, wokół nich znajduje się zielona murawa i fragment stadionu.
Pawełczak i KawczyńskiTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy w kombinezonie i kasku leży na torze częściowo pod bandą ochronną po upadku podczas wyścigu, w tle widoczna część reklamy na bandzie.
Damian Ratajczak i Rasmus Karlsson pod dmuchaną bandąTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik na motocyklu żużlowym podnosi rękę w geście triumfu, jadąc po torze, w tle inni zawodnicy oraz wyraźnie widoczna nawierzchnia toru żużlowego.
Radość Noricka Bloedorna po wygranej z PolakamiTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
