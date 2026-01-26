Jasne słowa Zmarzlika o przyszłości. Naprawdę to powiedział

Bartosz Zmarzlik w wieku 31 lat ma już na swoim koncie sześć tytułów mistrza świata. W zeszłym roku wyrównał rekord Tony'ego Rickardssona, który jeszcze do niedawna wydawał się nie do ruszenia. Polak, choć ciągle ma czas na zdobycie siódmego złota, w niezwykle młodym wieku jak na żużlowca może przejść do historii.

Tak Zmarzlik skomentował walkę o siódme mistrzostwo świata

- Rozmowy o rekordach nie pomagają wygrywać wyścigów. Moje nastawienie będzie takie samo jak zawsze - skupię się na przygotowaniach, będę podchodził do każdego wyścigu z osobna i wykonywał swoją pracę najlepiej, jak potrafię. Jeśli zbytnio skupiasz się na wyniku końcowym, tracisz z oczu to, co naprawdę ważne - zaznaczył w rozmowie z oficjalnym serwisem Grand Prix polski żużlowiec.

I trzeba przyznać, że za tymi słowami nie ma żadnej zasłony dymnej, bo choć Zmarzlik nigdy nie krył tego, że marzą mu się rekordy, to jednak w tym wszystkim nie stracił głowy i od lat stawia na organiczną pracę. Żaden zdobyty tytuł nie sprawił, że Bartosz osiadł na laurach, albo poluzował.

Wręcz przeciwnie. Osoby z jego otoczenia mówią wręcz, że ma manię wygrywania. Wszędzie i z każdym. Przekonał się nawet o tym kolega z drużyny Bartosz Bańbor, którego w zeszłym roku Zmarzlik omyłkowo wpakował w bandę.

- Doświadczenie bardzo pomaga. Uczy się, że presja jest częścią tej pracy i nie znika, niezależnie od tego, ile tytułów się zdobywa. Różnica polega teraz na tym, że wiem, jak wykorzystać ją jako motywację, zamiast pozwolić, by stała się ciężarem - tłumaczy swoją receptę na sukces.

Wszystkie oczy znów skierowane na Zmarzlika i Kurtza

W środowisku panuje przekonanie, że w nadchodzącym sezonie ponownie możemy być świadkami równie zaciętej jak przed rokiem walki o mistrzostwo świata między Zmarzlikiem a Bradym Kurtzem. To właśnie Australijczyk uchodzi za głównego rywala Polaka.

Zasadniczo to rywalizacja już się zaczęła, bo właśnie trwa wyścig technologiczny między zawodnikami i ich tunerami. Zmarzlik współpracuje z Ryszardem Kowalskim, z którym świetnie się rozumie. Kurtz to z kolei flagowy jeździec Ashleya Hollowaya, który chciałby doprowadzić swojego klienta do złotego medalu. A zima to okres, w którym żużlowy dokonują zbrojeń i szukają przewagi technologicznej nad rywalami. Czy komuś ta sztuka się uda? Czas pokaże.

