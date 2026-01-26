Jasne słowa Zmarzlika o przyszłości. Naprawdę to powiedział
Sezon 2026 może być dla Bartosza Zmarzlika wyjątkowy. Mistrz świata stanie przed szansą zdobycia siódmego tytułu. Tym samym przeszedłby do historii, bo nigdy wcześniej nikomu nie udała się ta sztuka. Rywale - w tym główny konkurent Brady Kurtz - zbroją się, aby zatrzymać Zmarzlika. Ten jednak ma jasną receptę na zdobycie kolejnego złota. O wszystkim opowiedział.
Bartosz Zmarzlik w wieku 31 lat ma już na swoim koncie sześć tytułów mistrza świata. W zeszłym roku wyrównał rekord Tony'ego Rickardssona, który jeszcze do niedawna wydawał się nie do ruszenia. Polak, choć ciągle ma czas na zdobycie siódmego złota, w niezwykle młodym wieku jak na żużlowca może przejść do historii.
Tak Zmarzlik skomentował walkę o siódme mistrzostwo świata
- Rozmowy o rekordach nie pomagają wygrywać wyścigów. Moje nastawienie będzie takie samo jak zawsze - skupię się na przygotowaniach, będę podchodził do każdego wyścigu z osobna i wykonywał swoją pracę najlepiej, jak potrafię. Jeśli zbytnio skupiasz się na wyniku końcowym, tracisz z oczu to, co naprawdę ważne - zaznaczył w rozmowie z oficjalnym serwisem Grand Prix polski żużlowiec.
I trzeba przyznać, że za tymi słowami nie ma żadnej zasłony dymnej, bo choć Zmarzlik nigdy nie krył tego, że marzą mu się rekordy, to jednak w tym wszystkim nie stracił głowy i od lat stawia na organiczną pracę. Żaden zdobyty tytuł nie sprawił, że Bartosz osiadł na laurach, albo poluzował.
Wręcz przeciwnie. Osoby z jego otoczenia mówią wręcz, że ma manię wygrywania. Wszędzie i z każdym. Przekonał się nawet o tym kolega z drużyny Bartosz Bańbor, którego w zeszłym roku Zmarzlik omyłkowo wpakował w bandę.
- Doświadczenie bardzo pomaga. Uczy się, że presja jest częścią tej pracy i nie znika, niezależnie od tego, ile tytułów się zdobywa. Różnica polega teraz na tym, że wiem, jak wykorzystać ją jako motywację, zamiast pozwolić, by stała się ciężarem - tłumaczy swoją receptę na sukces.
Wszystkie oczy znów skierowane na Zmarzlika i Kurtza
W środowisku panuje przekonanie, że w nadchodzącym sezonie ponownie możemy być świadkami równie zaciętej jak przed rokiem walki o mistrzostwo świata między Zmarzlikiem a Bradym Kurtzem. To właśnie Australijczyk uchodzi za głównego rywala Polaka.
Zasadniczo to rywalizacja już się zaczęła, bo właśnie trwa wyścig technologiczny między zawodnikami i ich tunerami. Zmarzlik współpracuje z Ryszardem Kowalskim, z którym świetnie się rozumie. Kurtz to z kolei flagowy jeździec Ashleya Hollowaya, który chciałby doprowadzić swojego klienta do złotego medalu. A zima to okres, w którym żużlowy dokonują zbrojeń i szukają przewagi technologicznej nad rywalami. Czy komuś ta sztuka się uda? Czas pokaże.