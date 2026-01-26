Gwiazda Motoru Lublin w centrum uwagi. Padły słowa o Zmarzliku, to mówi wszystko

9 sierpnia 2025 roku zapisze się na długo w pamięci Kacpra Woryny. Polak zajął wówczas drugie miejsce w Grand Prix Challenge i awansował do elitarnego grona. Kibice od razu zaczęli się zastanawiać, na co będzie go tak naprawdę stać. - Gdyby udało mu się utrzymać, byłby to raczej sukces ponad miarę. Nie będzie żadnej tragedii, jeżeli zakręci się w okolicach środka stawki - mówi nam Ryszard Dołomisiewicz

Woryna wystrzeli przy Zmarzliku? "Włożyłbym to między bajki"

Dla Woryny będzie to debiut w roli stałego uczestnika cyklu. Idealnie zbiegło się to z transferem do Orlen Oil Motoru Lublin. Niedawno Marek Cieślak powiedział, że Worynie przyda się w parku maszyn kubeł zimnej wody. Piotr Żyto stwierdził zaś o możliwym wpływie Bartosza Zmarzlika na rezultaty 29-latka. Jest to jednak bardzo życzeniowy scenariusz.

- Jeśli mam być szczery, włożyłbym takie historie między bajki. Generalnie każdy z zawodników pilnuje czubka swojego nosa i pracuje na to, żeby swój wynik rozwijać, a nie doinwestowywać swoją wiedzą konkurencję. Przyjęto to raczej jako dobrą manierę, by w taki sposób obnosić się z tym publicznie. Nie jest żadną wielką tajemnicą, gdy chodzi o kulisy tego wszystko, że każdy jedzie na swój rachunek. Wyjątkiem mogą być starty ligowe, ale to wynika po prostu z interesu drużyny - tłumaczy.

Afera ws. powołań do reprezentacji. "Nie zasługiwał"

Kariera wychowanka ROW-u Rybnik w ostatnich latach nabiera rozpędu. W 2024 roku sięgnął po brązowy medal indywidualnych mistrzostw Europy, a w zeszłym sezonie do samego końca liczył się w walce o podium indywidualnych mistrzostw Polski. I jak już wyżej wspomniano, awansował również do GP. Dokładnie rok temu kibice protestowali, gdy Rafał Dobrucki nie powołał go do kadry. Teraz Stanisław Chomski nie miał innego wyboru.

- Zapracował sobie na to. Pamiętam, jaki był wielki lament, gdy nie został powołany do reprezentacji Polski. Na dobrą sprawę wówczas na to nie zasługiwał. Teraz zapracował na to swoim wynikiem. Na pewno spełnił swoje marzenie, awansując do Grand Prix. Można tylko przyklasnąć, że zaczyna się Kacprowi to wszystko zazębiać i w dalszym ciągu jego kariera prze do przodu - podkreśla.

Najlepszy moment kariery Woryny

Worynie nowe horyzonty zaczęły się otwierać w najlepszym możliwym wieku dla żużlowca. W tym roku skończy 30 lat, więc ma już na koncie bogate doświadczenie i jednocześnie duży temperament. Przed nim być może najlepszy okres przygody ze sportem żużlowym i tylko jego w tym głowa, w jaki sposób to wykorzysta.

- Czas jazdy coraz bardziej się wydłuża. Dziś nawet starty w wieku 50 lat przy odpowiednim przygotowaniu nie są wielką przeszkodą. Pokazał to choćby Greg Hancock, który w podobnym wieku ścigał się z ogromną skutecznością. Kacper jest w tej chwili w najlepszym momencie swojej kariery, żeby atakować czołówkę światową - kwituje Dołomisiewicz.

