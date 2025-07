Ekspert nie ma złudzeń ws. Zmarzlika. Mówi już o tym wprost

Do końca cyklu Speedway Grand Prix pozostały cztery rundy. Bartosz Zmarzlik ma 113 punkty, zaś Brady Kurtz posiada ich 102. Następny jest Fredrik Lindgren, który zdobył już 87 "oczek". Realnie patrząc strata Lindgrena jest już zbyt duża i jeśli czołowa dwójka nie złapie kontuzji to Szwed szans na mistrzostwo już praktycznie nie ma, co oznacza, że rywalizacja o złoto rozegra się między Zmarzlikiem a Kurtz'em.