Dudek wygrywa w Bydgoszczy. Dramat lidera Falubazu, podejrzenie kontuzji

Biało-Czerwoni rozpoczęli z wysokiego "C". Kacper Woryna i Mateusz Cierniak byli współliderami klasyfikacji po dwóch seriach. Na swoim koncie obaj mieli 5 punktów. Większe problemy towarzyszyły Patrykowi Dudkowi i Szymonowi Woźniakowi. Swój inauguracyjny bieg zwyciężył także Przemysław Pawlicki. Nagle jednak lider Falubazu Zielona Góra z impetem uderzył o tor.

Stało się to w piątej gonitwie na wejściu w pierwszy łuk. Tam zakotłowało się między Pawlickim i Woźniakiem, co spowodowało upadek ich obu. Najbardziej ucierpiał 33-latek, upadając na lewy obojczyk, czy też bark. Uderzenie było na tyle silne, że momentalnie wyjechała do niego karetka pogotowia. Pawlicki po tej kraksie już więcej razy na torze się nie pojawił. Od samego początku podejrzewano u niego złamanie lewego obojczyka.