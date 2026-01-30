Partner merytoryczny: Eleven Sports

Drastyczne cięcia, zmiany dotkną Zmarzlika. "Ostrzegałem, że będziemy płakać"

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Nowy promotor cyklu Grand Prix na żużlu obciął wypłaty dla zawodników. Chodzi o pulę nagród, na której w przekroju całego sezonu mają zaoszczędzić około 1,5 miliona złotych. - To jest nie fair względem zawodników. Ostrzegałem, że będziemy płakać za BSI - mówi Leszek Tillinger w rozmowie z Interia Sport. To jednak nie wszystko, bo drastyczne cięcia dotkną także reprezentacje startujące w Drużynowym Pucharze Świata. Stawki zmniejszono niemalże o połowę.

Zawodnik sportów motocyklowych ubrany w niebieski strój z wyraźnymi logotypami sponsorów oraz kaskiem, otoczony przez członków zespołu, w tle żółto-czarna ściana. Wstawka po prawej stronie pokazuje rozmowę zawodnika z innym mężczyzną, zwracającym mu uw...
Drastyczne cięcia finansowe w Grand Prix dotkną zawodnikówTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

To już pewne. Koszty uprawiania dyscypliny rosną, a zawodnicy zarobią mniej. Nowy promotor ustalił pulę nagród, której oszczędność w skali całego sezonu względem poprzednich wynagrodzeń ma wynieść w przeliczeniu na złotówki około 1,5 miliona. Drugie pół miliona zaoszczędzą na Drużynowym Pucharze Świata.

Zawodnicy dołożą jeszcze więcej do jazdy w Grand Prix. "Ostrzegłem, że będziemy płakać"

- Wystrzeliły korki od szampanów, kiedy BSI straciło prawa do Grand Prix. Ostrzegałem, że jeszcze będziemy za nimi płakać. Dzisiaj się okazuje, że niestety miałem rację. Jak można zawodników stawiać w takiej sytuacji? Dla mnie to jest niezrozumiałe. Przecież wiemy, jak wiele potrzeba pieniędzy, żeby móc startować w cyklu. Ta dyscyplina ma nadal wzięcie, więc dlaczego odbieramy zawodnikom pieniądze? Kluby, a w zasadzie miasta, płacą ogromną kasę za licencję na organizowanie turniejów, a potem dzieje się coś takiego. To jest nie fair względem zawodników - mówi nam Leszek Tillinger.

Nawet Bartosz Zmarzlik jest zmuszony dokładać do startów w cyklu. Polak musi dopłacać około 200 tysięcy złotych rocznie. - Za chwilę część zawodników stwierdzi, że nie ma zamiaru jeździć w Grand Prix, bo im się to nie kalkuluje. Czołówka jest zmuszona dokładać do jazdy w mistrzostwach świata, a co dopiero druga część zawodników. W żaden sposób nie rekompensuje im to wydatków, które muszą ponieść m.in. w sprzęt - tłumaczy były działacz żużlowy.

Niepokojący start nowego promotora. "Głównym celem jest zarobek"

Discovery było odpowiedzialne za Grand Prix w latach 2022-2025. W tym czasie podwyższyli oni nagrody i organizacyjnie mimo wszystko wznieśli cykl na wyższy poziom. Nie wywiązali się jednak z obietnicy o ekspansji poza Europę. Pierwsze miesiące pokazują, że cykl pod panowaniem Mayfield Sports może stracić jeszcze więcej.

- Wychodzi na to, że ich głównym celem jest zarobek i to niestety martwi. Nie tędy droga, żeby teraz oszczędzać na tej dyscyplinie. To jest cios wymierzony zarazem w zawodników, jak i w każdą poszczególną drużynę narodową. Na razie ruchy nowego promotora nic dobrego nie wróżą. Kiedy Discovery przejmowało Grand Prix, to chociaż zatrudnili parę osób z BSI, którzy zdobyli wcześniej cenne doświadczenie. Moim zdaniem zależy im tylko i wyłącznie na zarobieniu pieniędzy, a nie na rozwoju tego cyklu i dyscypliny - podkreśla.

Jepsen Jensen przemówił po zmianach

Pojawił się już pierwszy głos zawodnika z cyklu mistrzostw świata. Chodzi o Michaela Jepsena Jensena, na którym obniżka wynagrodzeń nie zrobiła żadnego wrażenia. - Grand Prix nigdy nie było kopalnią złota dla zawodników. Dla mnie będzie chodziło przede wszystkim o wygrywanie, a najlepiej zdobywanie medali dla Danii - przemówił dla duńskich mediów.

- I to jest ten błąd, że w polskiej lidze zarabia ogromne pieniądze i nic więcej go już nie obchodzi. Nasza liga funduje wszystko i potem tak się właśnie dzieje. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ma za sobą dwa świetne sezony, które pozwoliły mu się odkuć finansowo i już inaczej na to wszystko patrzy - kwituje Tillinger.

Zobacz również:

Były już prezes Włókniarza Michał Świącik i Bartłomiej Januszka, nowy właściciel
PGE Ekstraliga

Polski klub był nad przepaścią. Miliony publicznych pieniędzy, znamy skalę wsparcia

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Bartosz Zmarzlik przed GP w Gorzowie
Bartosz ZmarzlikPawel Wilczynski/CyfraSportZdjęcia Paweł Wilczyński
PGE Narodowy podczas Grand Prix Polski na żużlu
PGE Narodowy podczas Grand Prix Polski na żużluŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Jason Doyle na PGE Narodowym. Przygotowania do rundy Grand Prix idą pełną parą.
Jason Doyle na PGE NarodowymŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja