Drastyczne cięcia, zmiany dotkną Zmarzlika. "Ostrzegałem, że będziemy płakać"

To już pewne. Koszty uprawiania dyscypliny rosną, a zawodnicy zarobią mniej. Nowy promotor ustalił pulę nagród, której oszczędność w skali całego sezonu względem poprzednich wynagrodzeń ma wynieść w przeliczeniu na złotówki około 1,5 miliona. Drugie pół miliona zaoszczędzą na Drużynowym Pucharze Świata.

Zawodnicy dołożą jeszcze więcej do jazdy w Grand Prix. "Ostrzegłem, że będziemy płakać"

- Wystrzeliły korki od szampanów, kiedy BSI straciło prawa do Grand Prix. Ostrzegałem, że jeszcze będziemy za nimi płakać. Dzisiaj się okazuje, że niestety miałem rację. Jak można zawodników stawiać w takiej sytuacji? Dla mnie to jest niezrozumiałe. Przecież wiemy, jak wiele potrzeba pieniędzy, żeby móc startować w cyklu. Ta dyscyplina ma nadal wzięcie, więc dlaczego odbieramy zawodnikom pieniądze? Kluby, a w zasadzie miasta, płacą ogromną kasę za licencję na organizowanie turniejów, a potem dzieje się coś takiego. To jest nie fair względem zawodników - mówi nam Leszek Tillinger.

Nawet Bartosz Zmarzlik jest zmuszony dokładać do startów w cyklu. Polak musi dopłacać około 200 tysięcy złotych rocznie. - Za chwilę część zawodników stwierdzi, że nie ma zamiaru jeździć w Grand Prix, bo im się to nie kalkuluje. Czołówka jest zmuszona dokładać do jazdy w mistrzostwach świata, a co dopiero druga część zawodników. W żaden sposób nie rekompensuje im to wydatków, które muszą ponieść m.in. w sprzęt - tłumaczy były działacz żużlowy.

Niepokojący start nowego promotora. "Głównym celem jest zarobek"

Discovery było odpowiedzialne za Grand Prix w latach 2022-2025. W tym czasie podwyższyli oni nagrody i organizacyjnie mimo wszystko wznieśli cykl na wyższy poziom. Nie wywiązali się jednak z obietnicy o ekspansji poza Europę. Pierwsze miesiące pokazują, że cykl pod panowaniem Mayfield Sports może stracić jeszcze więcej.

- Wychodzi na to, że ich głównym celem jest zarobek i to niestety martwi. Nie tędy droga, żeby teraz oszczędzać na tej dyscyplinie. To jest cios wymierzony zarazem w zawodników, jak i w każdą poszczególną drużynę narodową. Na razie ruchy nowego promotora nic dobrego nie wróżą. Kiedy Discovery przejmowało Grand Prix, to chociaż zatrudnili parę osób z BSI, którzy zdobyli wcześniej cenne doświadczenie. Moim zdaniem zależy im tylko i wyłącznie na zarobieniu pieniędzy, a nie na rozwoju tego cyklu i dyscypliny - podkreśla.

Jepsen Jensen przemówił po zmianach

Pojawił się już pierwszy głos zawodnika z cyklu mistrzostw świata. Chodzi o Michaela Jepsena Jensena, na którym obniżka wynagrodzeń nie zrobiła żadnego wrażenia. - Grand Prix nigdy nie było kopalnią złota dla zawodników. Dla mnie będzie chodziło przede wszystkim o wygrywanie, a najlepiej zdobywanie medali dla Danii - przemówił dla duńskich mediów.

- I to jest ten błąd, że w polskiej lidze zarabia ogromne pieniądze i nic więcej go już nie obchodzi. Nasza liga funduje wszystko i potem tak się właśnie dzieje. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ma za sobą dwa świetne sezony, które pozwoliły mu się odkuć finansowo i już inaczej na to wszystko patrzy - kwituje Tillinger.

Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

PGE Narodowy podczas Grand Prix Polski na żużlu Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jason Doyle na PGE Narodowym Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport