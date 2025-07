Dramat Zmarzlika. Genialny Dudek powiększa przewagę

Organizacja drugiej rundy cyklu IMP w Ostrowie Wielkopolskim to był prawdziwy strzał w dziesiątkę. Kibice szczelnie wypełnili trybuny ostrowskiego stadionu i mogli delektować się widokiem najlepszych Polaków uprawniających sport żużlowy.

Wzorem pierwszego finału IMP, prowadzący w klasyfikacji generalnej Patryk Dudek ponownie był kapitalnie dysponowany. Swoje pierwsze dwa biegu wygrał bezdyskusyjnie. Podobnie, jak Bartosz Zmarzlik , który także przy swoim nazwisku zgromadził 6 punktów. To właśnie Dudek i Zmarzlik jako jedyni byli niepokonani po pierwszych dwóch kolejkach startów.

Żużel. Tylko Bartosz Zmarzlik był niepokonany, choć nie trwało to długo

Po trzeciej serii startów już tylko Bartosz Zmarzlik pozostał niepokonany. Za nim ustawił się jednak cały peleton zawodników, bo Kubera, Dudek, Czugunow oraz Przyjemski zgromadzili przy swoich nazwiskach po 8 punktów. Po trzeciej serii nie było zatem faworyta do bezpośredniego awansu do finału.

Hegemonia Zmarzlika nie trwała długo, bo w 13. biegu pokonał go Patryk Dudek. To zwiastowało emocje, a o bezpośredni awans do finałowego wyścigu walczyło aż 5 zawodników.