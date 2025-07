Dobre wieści dla Zmarzlika, to nie wystarczy. Istotny szczegół

9 punktów przewagi w klasyfikacji generalnej ma Bartosz Zmarzlik nad Bradym Kurtzem. Do końca cyklu Speedway Grand Prix pozostały trzy rundy (Ryga, Wrocław, Vojens) oraz jeden sprint (Wrocław). Nawet jeśli wszystko wygra Australijczyk, a Zmarzlik przyjedzie za jego plecami, to Polak sięgnie po mistrzostwo świata. - Bartosz Zmarzlik dowiezie złoty medal do końca - przekonuje nas Leszek Tillinger. - Jak to się mówi, na dwoje baba wróżyła. Na 100% pewien nie jestem, ale wydaje mi się, że Zmarzlik to zrobi - dodaje.