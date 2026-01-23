Dania idzie po złoto. Trener wysłał poważne ostrzeżenie dla Polaków

Drużynowe Mistrzostwa Świata wracają do łask, zastępując w tym roku Speedway of Nations, a to oznacza powrót klasycznego formatu, w którym Dania czuje się jak ryba w wodzie. Choć Polacy na własnym terenie (finał na PGE Narodowym to święto speedwaya) będą faworytami, Duńczycy pod wodzą charyzmatycznego trenera chcą popsuć to święto.

Pierwszy przystanek: Ryga. "Szwecja głównym rywalem"

Zanim jednak Dania wjedzie na Narodowy, musi przetrwać mordercze sito eliminacji. Pedersen poznał właśnie rywali w decydującym półfinale, który odbędzie się w łotewskiej Rydze.

Zadanie nie będzie łatwe. Dania zmierzy się z gospodarzami, czyli Łotwą, nieobliczalną Norwegią oraz odwiecznym rywalem - Szwecją, dowodzoną przez gwiazdę Grand Prix, Fredrika Lindgrena. Zasady są brutalne, bo tylko zwycięzca awansuje do finału. Dla trzech pozostałych ekip marzenia o medalu skończą się w Rydze.

- Spodziewam się, że to Szwecja i my będziemy walczyć o awans. Na pierwszy rzut oka uważam, że mamy wszystko, czego potrzeba, by znaleźć się w finale - zapowiada pewny siebie Pedersen. Jeżdżący trener zachowuje jednak czujność. - Łotwę na własnym torze trzeba szanować, ale to również zespół, z którym powinniśmy być w stanie wygrać - dodaje 48-latek cytowany przez duński serwis jv.dk.

12 lat posuchy. Pedersen chce to zmienić

Dania to potęga, która w ostatnich latach nieco przyblakła w cieniu polskiej husarii. "Gang Olsena" wygrywał to trofeum aż 13 razy. Ostatni raz? Dawno, bo w 2014 roku. Wtedy w składzie ze złotem na szyi stał sam Nicki Pedersen (obok Korneliussena, Kildemanda i Iversena).

Teraz trzykrotny mistrz świata chce powtórzyć ten sukces jako menedżer, najlepiej na oczach tysięcy polskich kibiców w Warszawie. - Byłoby wspaniale znów wygrać, ale na początek chodzi o miejsce w finale mistrzostw świata. Krok po kroku - tonuje nastroje Pedersen.

Jeśli Dania przebrnie przez "piekło Rygi", w finale czeka nas prawdopodobnie gigantyczne starcie: Polska kontra reszta świata, z Pedersenem dyrygującym atakiem na naszą twierdzę. Oprócz Polaków finał zapewniony mają także Australijczycy, którzy wygrali ostatnią edycję SON.

Nicki Pedersen przybija piątki kibicom z Rybnika na wyjeździe w Grudziądzu Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Madsen i Jensen w akcji podczas SoN w Toruniu Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Damian Ratajczak z Patrykiem Dudkiem. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

TOP 3 Ligi Europy 22.01.26. WIDEO Polsat Sport