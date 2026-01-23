Dania idzie po złoto. Trener wysłał poważne ostrzeżenie dla Polaków

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentacja Polski od lat dominuje w rozgrywkach drużynowych, ale w tym roku chrapkę na detronizację Biało-Czerwonych ma stary znajomy. Nicki Pedersen, selekcjoner kadry Danii, nie ukrywa swoich ambicji. Jego cel jest jasny, przejść przez półfinał w Rydze, a następnie rzucić wyzwanie Polakom w wielkim finale. Najpierw jednak czeka ich półfinał, a tutaj legendarny zawodnik ma sporo pokory.

Mężczyzna w czapce z daszkiem i koszulce z logo jest na pierwszym planie, w tle widoczna grafika okrągła z grupą żużlowców w czerwono-białych kombinezonach stojących obok motocykla żużlowego na stadionie.
Selekcjoner reprezentacji Danii ma chrapkę na sukces. Chcą zdobyć złoto i uciszyć Polaków na PGE NarodowymPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Drużynowe Mistrzostwa Świata wracają do łask, zastępując w tym roku Speedway of Nations, a to oznacza powrót klasycznego formatu, w którym Dania czuje się jak ryba w wodzie. Choć Polacy na własnym terenie (finał na PGE Narodowym to święto speedwaya) będą faworytami, Duńczycy pod wodzą charyzmatycznego trenera chcą popsuć to święto.

    Pierwszy przystanek: Ryga. "Szwecja głównym rywalem"

    Zanim jednak Dania wjedzie na Narodowy, musi przetrwać mordercze sito eliminacji. Pedersen poznał właśnie rywali w decydującym półfinale, który odbędzie się w łotewskiej Rydze.

    Zadanie nie będzie łatwe. Dania zmierzy się z gospodarzami, czyli Łotwą, nieobliczalną Norwegią oraz odwiecznym rywalem - Szwecją, dowodzoną przez gwiazdę Grand Prix, Fredrika Lindgrena. Zasady są brutalne, bo tylko zwycięzca awansuje do finału. Dla trzech pozostałych ekip marzenia o medalu skończą się w Rydze.

    - Spodziewam się, że to Szwecja i my będziemy walczyć o awans. Na pierwszy rzut oka uważam, że mamy wszystko, czego potrzeba, by znaleźć się w finale - zapowiada pewny siebie Pedersen. Jeżdżący trener zachowuje jednak czujność. - Łotwę na własnym torze trzeba szanować, ale to również zespół, z którym powinniśmy być w stanie wygrać - dodaje 48-latek cytowany przez duński serwis jv.dk.

    12 lat posuchy. Pedersen chce to zmienić

    Dania to potęga, która w ostatnich latach nieco przyblakła w cieniu polskiej husarii. "Gang Olsena" wygrywał to trofeum aż 13 razy. Ostatni raz? Dawno, bo w 2014 roku. Wtedy w składzie ze złotem na szyi stał sam Nicki Pedersen (obok Korneliussena, Kildemanda i Iversena).

    Teraz trzykrotny mistrz świata chce powtórzyć ten sukces jako menedżer, najlepiej na oczach tysięcy polskich kibiców w Warszawie. - Byłoby wspaniale znów wygrać, ale na początek chodzi o miejsce w finale mistrzostw świata. Krok po kroku - tonuje nastroje Pedersen.

    Jeśli Dania przebrnie przez "piekło Rygi", w finale czeka nas prawdopodobnie gigantyczne starcie: Polska kontra reszta świata, z Pedersenem dyrygującym atakiem na naszą twierdzę. Oprócz Polaków finał zapewniony mają także Australijczycy, którzy wygrali ostatnią edycję SON.

    Nicki Pedersen przybija piątki kibicom z Rybnika na wyjeździe w Grudziądzu
    Nicki Pedersen przybija piątki kibicom z Rybnika na wyjeździe w GrudziądzuŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Dwóch żużlowców w czerwono-białych kombinezonach rywalizuje na torze żużlowym, jadąc na motocyklach przez zakręt w chmurze pyłu.
    Madsen i Jensen w akcji podczas SoN w ToruniuTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Młodzi mężczyźni ubrani w stroje sportowe z napisem POLAND i barwami narodowymi, stojący blisko siebie, rozmawiający i uśmiechnięci, jeden z nich ubrany w pomarańczową czapkę, luźna i przyjazna atmosfera.
    Damian Ratajczak z Patrykiem Dudkiem.TRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
