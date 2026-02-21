Bilety znikają w mgnieniu oka. Łódź szykuje sportowe święto, jakiego Polska nie widziała

Moto Arena w Łodzi od lat udowadnia, że potrafi gościć żużel na najwyższym poziomie, choćby przy okazji Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi (IMME). W sezonie 2026 poprzeczka wędruje jednak na sam szczyt. Miasto ugości światową elitę w ramach cyklu Speedway Grand Prix. Działacze H. Skrzydlewska Orła zapowiadają weekend pełen niespodzianek, a kibice już teraz szturmują kasy biletowe.

Tłum widzów siedzących na trybunach nowoczesnego stadionu podczas wieczornego wydarzenia sportowego, jasne oświetlenie i oszklone pomieszczenie komentatorskie nad widownią.
Moto Arena Łódź. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Ściągnięcie do Łodzi cyklu SGP to nie tylko ogromny prestiż, ale i gigantyczne wyzwanie organizacyjne. Choć zawody zbliżają się wielkimi krokami, w biurach klubu wciąż trwają gorączkowe prace, negocjacje i dopinanie ostatnich szczegółów.

    "Nie przebiliśmy innej oferty kasą". Kulisy sukcesu

    Jak to się stało, że promotor mistrzostw świata postawił na Łódź? Jan Konikiewicz, dyrektor zarządzający klubu, uchyla rąbka tajemnicy, choć unika wdawania się w detale zawiłych negocjacji.

    - To była trudna misja. Mogę zapewnić, że nie przebiliśmy finansowo żadnej innej oferty -zaskakuje działacz w rozmowie z portalem ekstraliga.pl. - Wyzwanie jest duże, prace w wielu sferach już trwają. Zależy nam na organizacji żużlowego weekendu, jakiego Polska jeszcze nie widziała. Tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że była to świetna decyzja promotora Speedway Grand Prix - dodaje.

    Gorączka biletowa i "dzika" walka młodzieżowców

    Słowa o wyjątkowym widowisku najwyraźniej trafiły do fanów czarnego sportu, bo wejściówki na łódzką rundę rozchodzą się na pniu. Konikiewicz potwierdza, że już teraz sprzedano "zdecydowanie ponad połowę" miejsc na stadionie. Organizatorom zależy jednak, by obiekt wypełnił się po brzegi nie tylko podczas głównego, sobotniego turnieju, ale już w piątek (31 lipca).

    To właśnie wtedy na tor wyjadą najlepsi juniorzy świata w ramach cyklu SGP2. Według dyrektora Orła, tegoroczna walka młodzieżowców zapowiada się wręcz epicko.

    - Mam wrażenie, że w sezonie 2026 pretendentów do złota IMŚJ będzie o wiele więcej niż w minionych latach. Widzę co najmniej 7-8 poważnych kandydatów z 3-4 krajów. Walka będzie na całego - zapowiada.

    Ruch jednostajnie przyspieszony

    Grand Prix w Łodzi ma być czymś więcej niż tylko jednorazowym świętem. Klub ma długofalową wizję budowania marki Motoareny jako centrum doskonałego sportu i rozrywki.

    - Z tego co pamiętam, to na lekcjach fizyki nazywano to ruchem jednostajnie przyspieszonym. Próbujemy pisać pozytywną kartę historii łódzkiego sportu, a efekty będzie można ocenić z perspektywy czasu - podsumowuje ambitnie Konikiewicz.

    Mężczyzna w sportowej koszulce drużyny żużlowej stoi obok niebieskiej bramy, otoczony padającym śniegiem. W tle widoczne są tablice sponsorów i logotypy związane z wydarzeniem sportowym.
    Jan Konikiewicz na meczu Orła Łódź.Pawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    IMME 2025 w Łodzi
    IMME 2025 w ŁodziŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Trener kadry Rafał Dobrucki i Jan Konikiewicz.
    Były trener kadry Rafał Dobrucki i Jan Konikiewicz.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
