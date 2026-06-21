Armagedon we Wrocławiu, ale co zrobił Zmarzlik w finale. Koniec fatalnej serii

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Tuż przed zawodami na stadionem przeszła ulewa. W pół godziny niecka Olimpijskiego we Wrocławiu zamieniła się w basen. Boksy zawodników też były kompletnie zalane. Zawody ruszyły z 168-minutowym opóźnieniem. Warto było jednak czekać, choćby po to, żeby zobaczyć finał z Bartoszem Zmarzlikiem. Polak przemknął obok Kurtza, wygrał i odzyskał złoty plastron lidera. A już mówiono, że nie potrafi wygrać z Kurtzem w finale. Czekał na to rok.

Armagedon we Wrocławiu. Żużlowa Grand Prix rozpoczęła się ze 168-minutowym opóźnieniem.
Armagedon we Wrocławiu. Żużlowa Grand Prix rozpoczęła się ze 168-minutowym opóźnieniem.EastNews/Paweł WilczyńskiEast News

Na 40 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zawodów nad stadion napłynęły czarne chmury, zaczęło błyskać i lunęło tak, że po chwili po torze można było pływać łódką, a w parku maszyn zapanował popłoch. Mechanicy wynosili w pośpiechu sprzęt z położonego niżej parku maszyn. Zawodnicy w tym czasie patrzyli w niebo, robiąc dobrą minę do złej gry.

Mechanicy zrzucili buty

Zwycięzca GP Czech w Pradze Leon Madsen, stojąc przed kamerami Eurosportu, zaczął śpiewać "Purple Rain", a stojący obok Anders Thomsen odpowiedział: "It's Raining Men". - Czegoś takiego jeszcze nie widziałem - mówił ekspert stacji Piotr Protasiewicz, a robiąca wywiady w parku maszyn Marcelina Rutkowska zaczęła chodzić na bosaka, żeby nie tracić czasu na wylewanie wody z butów.

Organizatorzy nie chcieli jednak składać broni. Po pierwszym zebraniu uznano, że ostateczna decyzja o tym, co z imprezą zapadnie o 20.00 (finalnie wystartowano o 21.48). W tym czasie woda na stadionie zdążyła spłynąć do krawężnika, ale deszcz nie dawał za wygraną. A kamera Eurosportu krążyła po stadionie. - Ale klimat. Ludzie, żużel, burza. Jak zobaczę polewaczkę, to nie uwierzę - dowcipkował Bartosz Zmarzlik. - Mechaników bez butów jeszcze nie widziałem - kręcił głową Maciej Janowski, który wygrał sobotnie kwalifikacje.

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Zawodnicy się zbuntowali. Apel Zmarzlika

Deszcz sprowokował dyskusje. Komentatorzy wywołali temat plandeki. Trudno jednak było o tym myśleć, biorąc pod uwagę, że żadna prognoza nie przewidziała takiego opadu. Poza tym pojawiały się trzy różne godziny rozpoczęcia opadu. Według jednej z wersji padać miało dopiero o 20.00. To jasno pokazuje, że plandeka nie miała większego sensu.

Zresztą dyskusja o plandece szybko ustąpiła, bo zawodnicy, słysząc, że mają w tych warunkach wyjechać na tor, zebrali się w parku maszyn i zwyczajnie się zbuntowali. - Musimy być razem - mówili jednym głosem Zmarzlik i Andrzej Lebiediew, a Michael Jepsen Jensen ostro dyskutował z dyrektorem Philem Morrisem, dając mu do zrozumienia, że nic tu po nim. - Szanujmy się. Nie jesteśmy małpami w ZOO - skwitował całą sytuację Dudek dowodząc, że jazda w tym "pikniku" nie ma sensu. Zawodnicy nie potrafili w zalanym parkingu odnaleźć swojego sprzętu.

Dotąd było to nie do pomyślenia

Morris i gospodarze zakasali jednak rękawy i w końcu zawodnicy pojawili się na torze. Po drodze były jeszcze kłopoty z prądem (już szykowano się do startowania na flagę), a potem upadki (w drugiej serii do szpitala pojechali Jason Doyle i Jack Holder). Tak pechowej rundy, z taką kumulacją nieszczęść, już dawno nie było. Inna sprawa, że tor wyglądał nadspodziewanie dobrze (wypadki wynikały z sytuacji torowych) i już w pierwszej serii było trochę ścigania.

Większość była ciekawa, jak potoczy się rywalizacja Zmarzlika z Brady Kurtzem. Nasz zawodnik przystąpił do zawodów ze stratą 3 punktów w klasyfikacji i bardzo chciał to odrobić. W serii zasadniczej lepszy był Kurtz. Australijczyk ją wygrał, a Zmarzlik zajął drugie miejsce, ale swoje kłopoty miał. Dwa razy stracił pozycję na trasie, raz na korzyść Kurtza, co dotąd było nie do pomyślenia. W finale Zmarzlik wszystko zrobił jednak, jak należy. Dobrze wystartował z czwartego pola i przemknął obok Kurtza. Australijczyk finalnie skończył na czwartym miejscu, więc Zmarzlik odzyskał złoty plastron lidera. Teraz to on ma 3 punkty przewagi.

Warto dodać, że na wygraną Zmarzlik czekał rok. Widać było, że po zawodach kamień spadł mu z serca. Był też bardzo wzruszony. W jego oczach pojawiły się łzy. Na podium celebrował wygraną z dwójką swoich dzieci.

Speedway Grand Prix
5 runda
20.06.2026
19:00
Zakończony
#ZawodnikPunkty
1.
avatarBartosz Zmarzlik (POL)
14
2.
Robert Lambert (GBR)
16
3.
Michael Jepsen Jensen (DNK)
13
4.
Patryk Dudek (POL)
10
5.
Jan Kvech (CZE)
10
6.
Anders Thomsen (DNK)
13
7.
Brady Kurtz (AUS)
12
8.
avatarLeon Madsen (DNK)
12
9.
Andzejs Lebedevs (LVA)
11
10.
Maciej Janowski (POL)
6
11.
Max Fricke (AUS)
6
12.
Kacper Woryna (POL)
5
13.
Nazar Parnitskyi (UKR)
3
14.
Dominik Kubera (POL)
3
15.
avatarJason Doyle (AUS)
2
16.
Marcel Kowolik (POL)
2
17.
avatarJack Holder (AUS)
 
18.
Nikodem Mikołajczyk (POL)
 
Wszystko o meczu
Dwóch żużlowców w kolorowych kombinezonach i kaskach stoi na motocyklach gotowych do startu, obok nich mechanicy dokonują ostatnich regulacji, w tle banery sponsorów oraz duże zdjęcia innych zawodników.
Brady Kurtz (kask niebieski), Bartosz Zmarzlik (kask czerwony)Pawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Zawodnik żużlowy w sportowym kombinezonie i kasku pędzi motocyklem po torze żużlowym, wykonując dynamiczny zakręt na sypkiej nawierzchni. Motocykl pokryty jest licznymi logotypami sponsorów.
Brady KurtzPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Zawodnik żużlowy w niebieskim kombinezonie sportowym z założonymi rękami, na tle warsztatu i sprzętu sportowego.
Bartosz ZmarzlikPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński


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