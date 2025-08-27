Alarm w obozie Zmarzlika. Polak może stracić złoto

Dwie rundy rozgrywane dzień po dniu w Manchesterze miały rozstrzygnąć, czy Brady Kurtz będzie w stanie dotrzymać tempa Bartoszowi Zmarzlikowi. Jak się później okazało, nie Manchester, a Gorzów był punktem kulminacyjnym tegorocznego cyklu. Kurtz od tamtej pory nie schodzi z najwyższego stopnia podium.

Zmarzlikowi sytuacja wymyka się spod kontroli

Australijczyk w tej chwili traci zaledwie trzy punkty do pierwszego Zmarzlika, a do końca Grand Prix pozostały tylko dwie rundy. Najbliższy turniej we Wrocławiu może okazać się kluczowy, bowiem przed zawodami odbędzie się także punktowany sprint. Dotychczas Kurtz dopisał, dzięki nowej regulacji, 9 punktów do klasyfikacji generalnej, czyli o jeden więcej niż Zmarzlik.

Może się zatem okazać, że już na kilka godzin przed rozpoczęciem zawodów sytuacja będzie zgoła inna niż w obecnym momencie. Za wygranie sprintu przysługują aż cztery "oczka". Zmarzlik może uspokoić sytuację w tabeli i zbudować jeszcze większą przewagę, natomiast Kurtz jest w stanie objąć nawet prowadzenie, jeśli zarazem zwycięży, a Zmarzlik w ogóle się do wyścigu sprinterskiego nie załapie.

Kurtz pod ogromną presją, chcą końca dominacji

Zmarzlik góruje nad Kurtzem ogromnym doświadczeniem, bo dla niego to już ósma z rzędu walka o złoty medal. Polak przegrał jedynie w 2018 roku z Tai'em Woffindenem, a trzy lata później z Artiomem Łagutą. Był to jednak zupełnie inny etap kariery, szczególnie przy pierwszej okazji, kiedy zarzucano Zmarzlikowi brak trzymania ciśnienia w najważniejszych momentach. Głównie dlatego miał odnosić porażki choćby w jednodniowych odsłonach Indywidualnych Mistrzostw Polski.

Teraz 30-latek ma pięć tytułów mistrza świata, jest spełniony i od pewnego czasu emanuje dużym spokojem oraz pewnością siebie. Kiedy przegrał kolejne złoto z rzędu w cyklu IMP, wyglądał na niewzruszonego - przynajmniej tak siebie przedstawiał i tak też odpowiadał na pytania dotyczące przegranej z Dudkiem. Na Kurtzu ciąży z kolei duża presja, nie tylko ze strony własnych kibiców, ale głównie tej części, która marzy o zakończeniu dominacji Zmarzlika. 28-latek znajduje się pierwszy raz w takiej sytuacji.

Zmarzlik może we Wrocławiu załatwić sprawę

Kurtz mógłby upatrywać swojej przewagi w postaci toru we Wrocławiu, lecz Zmarzlikowi ten obiekt wybitnie leży. Choć 5-krotny mistrz świata matematycznie nie zapewni już sobie tytułu na rundę przed końcem cyklu, to z doświadczenia wie, że lepiej załatwić sprawę już teraz. Wygrywając turniej, a wcześniej dopisując kolejne punkty w sprincie, jest w stanie zbudować bezpieczną przewagę, którą z łatwością obroni w Vojens. Tam również czuje się jak ryba w wodzie, o czym świadczy historia występów na duńskim torze.

Bartosz Zmarzlik Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Brady Kurtz szykuje się do startu. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik. To oni zdominowali Grand Prix Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

