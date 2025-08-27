Alarm w obozie Zmarzlika. Polak może stracić złoto
Przewaga Bartosza Zmarzlika w Grand Prix nad Bradym Kurtzem stopniała do zaledwie trzech punktów. Walka o mistrzostwo świata wchodzi w decydującą fazę, a do końca cyklu pozostały tylko dwa turnieje. Jeśli reprezentant Polski nie chce stracić złota po raz pierwszy od czterech lat, w sobotę we Wrocławiu musi postawić wszystko na jedną kartę. Zmarzlik nie może sobie pozwolić na stratę kolejnych punktów. Pod jednym aspektem zdecydowanie góruje nad Kurtzem.
Dwie rundy rozgrywane dzień po dniu w Manchesterze miały rozstrzygnąć, czy Brady Kurtz będzie w stanie dotrzymać tempa Bartoszowi Zmarzlikowi. Jak się później okazało, nie Manchester, a Gorzów był punktem kulminacyjnym tegorocznego cyklu. Kurtz od tamtej pory nie schodzi z najwyższego stopnia podium.
Zmarzlikowi sytuacja wymyka się spod kontroli
Australijczyk w tej chwili traci zaledwie trzy punkty do pierwszego Zmarzlika, a do końca Grand Prix pozostały tylko dwie rundy. Najbliższy turniej we Wrocławiu może okazać się kluczowy, bowiem przed zawodami odbędzie się także punktowany sprint. Dotychczas Kurtz dopisał, dzięki nowej regulacji, 9 punktów do klasyfikacji generalnej, czyli o jeden więcej niż Zmarzlik.
Może się zatem okazać, że już na kilka godzin przed rozpoczęciem zawodów sytuacja będzie zgoła inna niż w obecnym momencie. Za wygranie sprintu przysługują aż cztery "oczka". Zmarzlik może uspokoić sytuację w tabeli i zbudować jeszcze większą przewagę, natomiast Kurtz jest w stanie objąć nawet prowadzenie, jeśli zarazem zwycięży, a Zmarzlik w ogóle się do wyścigu sprinterskiego nie załapie.
Kurtz pod ogromną presją, chcą końca dominacji
Zmarzlik góruje nad Kurtzem ogromnym doświadczeniem, bo dla niego to już ósma z rzędu walka o złoty medal. Polak przegrał jedynie w 2018 roku z Tai'em Woffindenem, a trzy lata później z Artiomem Łagutą. Był to jednak zupełnie inny etap kariery, szczególnie przy pierwszej okazji, kiedy zarzucano Zmarzlikowi brak trzymania ciśnienia w najważniejszych momentach. Głównie dlatego miał odnosić porażki choćby w jednodniowych odsłonach Indywidualnych Mistrzostw Polski.
Teraz 30-latek ma pięć tytułów mistrza świata, jest spełniony i od pewnego czasu emanuje dużym spokojem oraz pewnością siebie. Kiedy przegrał kolejne złoto z rzędu w cyklu IMP, wyglądał na niewzruszonego - przynajmniej tak siebie przedstawiał i tak też odpowiadał na pytania dotyczące przegranej z Dudkiem. Na Kurtzu ciąży z kolei duża presja, nie tylko ze strony własnych kibiców, ale głównie tej części, która marzy o zakończeniu dominacji Zmarzlika. 28-latek znajduje się pierwszy raz w takiej sytuacji.
Zmarzlik może we Wrocławiu załatwić sprawę
Kurtz mógłby upatrywać swojej przewagi w postaci toru we Wrocławiu, lecz Zmarzlikowi ten obiekt wybitnie leży. Choć 5-krotny mistrz świata matematycznie nie zapewni już sobie tytułu na rundę przed końcem cyklu, to z doświadczenia wie, że lepiej załatwić sprawę już teraz. Wygrywając turniej, a wcześniej dopisując kolejne punkty w sprincie, jest w stanie zbudować bezpieczną przewagę, którą z łatwością obroni w Vojens. Tam również czuje się jak ryba w wodzie, o czym świadczy historia występów na duńskim torze.