Afera wokół Zmarzlika. Kibice się wściekli, padły poważne zarzuty

W transmisji kilkukrotnie podkreślano, że Zmarzlik trenował w środę na torze w Ostrowie. Reakcja była natychmiastowa, bo z jakiej racji jeden z faworytów do zwycięstwa mógł łapać kąty przed mistrzostwami Polski. Dlaczego w takim razie nie zaproszono także Patryka Dudka i Dominika Kuberę, a najlepiej całą listę startową. Cała ta afera, to jednak burza w szklance wody.

Fakty są takie, że Zmarzlik przynajmniej kilka razy w roku pojawia się w Ostrowie. Teraz również skorzystał z takiej okazji. Poza tym na środowym treningu pojawili się także Jakub Krawczyk i Wiktor Przyjemski. Wystarczyło, że któryś z zawodników zadzwoniłby do klubu z prośbą o możliwość treningu i z pewnością nie byłoby odmowy. Ostrów to zresztą niejedyna lokalizacja, bo Zmarzlik pojawia się też czy to w Zielonej Górze, czy na innych torach w Polsce równie często.