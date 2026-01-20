Partner merytoryczny: Eleven Sports

Adam Małysz prosto z mostu. Atmosfera się udziela, a PGE Narodowy kusi

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Głowę Adama Małysza, legendy polskich skoków, a obecnie prezesa PZN, zaprzątają przede wszystkim igrzyska w Mediolanie i Predazzo oraz temat słabej formy naszych zawodników. Małysz już nawet przyznał się do tego, że jeszcze nie wie, czy w związku z tym dalej będzie prezesem PZN. Jego kadencja wygasa w czerwcu. Życie składa się jednak nie tylko z problemów i obowiązków, ale i z przyjemności. Małysz uchylił rąbka tajemnicy ws. swojej nowej sportowej miłości i wakacyjnych planów.

Mężczyzna w ciepłej kurtce z kapturem oraz zimowej czapce, uśmiechnięty, otoczony opadającym śniegiem, na drugim planie rozmyte postacie i zimowa sceneria.
Adam Małysz ujawnia. W sierpniu pojawi się na PGE Narodowym, ma jedno marzenie.Bartlomiej BodzekEast News

To było niezwykłe spotkanie dwóch bardzo podobnych do siebie sportowych światów. Kiedy na Targach Kielce Adam Małysz wpadł na stoisko Marmy Polskie Folie, sponsora Żużlowej Reprezentacji Polski, to pierwsze, co zauważył, to podobieństwo w wyglądzie żużlowców i skoczków. - Jak patrzę na zawodników, to widzę, że muszą być szczupli i nie za wysocy, czyli dokładnie tak, jak w skokach - przyznał Małysz, przyglądając się żużlowcom.

Małysz do tego się przyznał

W rozmowie z polskizuzel.tv Małysz przyznał szczerze, że kiedyś nie znał żużla, że w ogóle go ten sport nie interesował. - A teraz oglądam coraz bardziej. Na żywo nie miałem okazji, ale w telewizji oglądam zawody - przyznał i wspomniał, jak przed dwoma laty ścigał się z żużlowcem Betardu Sparty Wrocław Maciejem Janowskim. - Ja jechałem samochodem rajdowym, on swoim motocyklem - opowiadał Małysz.

Tamto ściganie miało charakter pokazowy i odbyło się w maju 2024 na Stadionie Olimpijskim przy okazji Red Bull Speed Ways. Wtedy we Wrocławiu pojawił się także mistrz F1 David Coulthard, a kibice mogli podziwiać, jak wyścigowe pojazdy radzą sobie ma żużlowej nawierzchni. Coulthard siedział za kierownicą bolidu, Małysz w rajdowym WRC2, a Janowski oczywiście dosiadł swojego motocykla bez hamulców.

Zobacz również:

Kacper Woryna fetuje złoto dla reprezentacji Polski. Pora na indywidualne sukcesy. Recepta jest szalona.
Grand Prix

A jednak to nie były żarty. Sensacyjne doniesienia ws. Grand Prix i polskiego debiutanta

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Wtedy na Olimpijskim zabawa była znakomita. Małysz na dystansie 70 metrów wykręcił czas 4,9 sekundy. Janowski okazał się lepszy o trzy dziesiąte sekundy i dostał od Małysza zaproszenie na dogrywkę na mamucią skocznię w Harrahovie. Na razie do niej nie doszło, ale Janowski bynajmniej nie stałby na straconej pozycji. Dość powiedzieć, że przy okazji jednego z zimowych zgrupowań w Szklarskiej Porębie żużlowcy odwiedzili Harrahov. Weszli na skocznię i zjeżdżali z niej i skakali na desce snowboardowej.

Wróćmy jednak do ostatniego spotkania, na którym Małysz zdradził też, że ma plan, żeby zobaczyć żużel na żywo, bo słyszał, że to robi duże wrażenie. - Już od jakiegoś czasu wybieram się na żużel. Mam nadzieję, że w końcu się uda. W tym roku będzie dobra okazja. Myślałem, żeby wybrać się w sierpniu na PGE Narodowy (wtedy odbędzie się tam żużlowy mundial, czyli DPŚ na żużlu, gdzie Polacy będą bronić złota - dop. red.). Zamknięty obiekt i 50 tysięcy publiczności, to takie warunki, gdzie udziela się ta atmosfera wielkiego święta - zauważył Małysz.

Apoloniusz Tajner: W wymiernych konkurencjach można coś przewidzieć, a skoki są niewymiernePolsat Sport

Adam Małysz nie pożałuje

Jeśli Małysz wybierze się na PGE Narodowy, to nie pożałuje. Na krótkim, technicznym torze, który w Warszawie układa duńska firma Speed Sports emocji nie brakuje. Zawodnicy jadą w kontakcie i nawet jeśli nie ma mijanek, to każdemu wyścigowi towarzyszy wielka dawka adrenaliny. Kto był, ten wie, z czym to wszystko się wiąże.

Póki co Małysz musi się jednak skoncentrować na skokach. 22 stycznia zebranie zarządu, na którym trener Maciej Maciusiak ma przedstawić kadrę skoczków na igrzyska. Dyskusja może być gorąca, bo ostatnim decyzjom Maciusiaka towarzyszą duże kontrowersje. Tymczasem prezes Małysz potrzebuje dobrego występu skoczków, by złapać oddech, bo jak sam powiedział w Radiu Bielsko: "ostatnie sezony go przeczołgały".

Adam Małysz
Adam MałyszFoto Olimpik/NurPhotoAFP
PGE Narodowy przed Grand Prix w Warszawie
PGE Narodowy przed Grand Prix w WarszawieŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik cieszą się ze złota w DPŚ 2023. Czy wkrótce pojadą w jednej drużynie ligowej?
Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik cieszą się ze złota w DPŚ 2023. Czy wkrótce pojadą w jednej drużynie ligowej?Mateusz BireckiEast News
Mariana Brambilla - najlepsze akcje MVP meczu MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon ŁódźPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja