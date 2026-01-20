To było niezwykłe spotkanie dwóch bardzo podobnych do siebie sportowych światów. Kiedy na Targach Kielce Adam Małysz wpadł na stoisko Marmy Polskie Folie, sponsora Żużlowej Reprezentacji Polski, to pierwsze, co zauważył, to podobieństwo w wyglądzie żużlowców i skoczków. - Jak patrzę na zawodników, to widzę, że muszą być szczupli i nie za wysocy, czyli dokładnie tak, jak w skokach - przyznał Małysz, przyglądając się żużlowcom.

Małysz do tego się przyznał

W rozmowie z polskizuzel.tv Małysz przyznał szczerze, że kiedyś nie znał żużla, że w ogóle go ten sport nie interesował. - A teraz oglądam coraz bardziej. Na żywo nie miałem okazji, ale w telewizji oglądam zawody - przyznał i wspomniał, jak przed dwoma laty ścigał się z żużlowcem Betardu Sparty Wrocław Maciejem Janowskim. - Ja jechałem samochodem rajdowym, on swoim motocyklem - opowiadał Małysz.

Tamto ściganie miało charakter pokazowy i odbyło się w maju 2024 na Stadionie Olimpijskim przy okazji Red Bull Speed Ways. Wtedy we Wrocławiu pojawił się także mistrz F1 David Coulthard, a kibice mogli podziwiać, jak wyścigowe pojazdy radzą sobie ma żużlowej nawierzchni. Coulthard siedział za kierownicą bolidu, Małysz w rajdowym WRC2, a Janowski oczywiście dosiadł swojego motocykla bez hamulców.

Wtedy na Olimpijskim zabawa była znakomita. Małysz na dystansie 70 metrów wykręcił czas 4,9 sekundy. Janowski okazał się lepszy o trzy dziesiąte sekundy i dostał od Małysza zaproszenie na dogrywkę na mamucią skocznię w Harrahovie. Na razie do niej nie doszło, ale Janowski bynajmniej nie stałby na straconej pozycji. Dość powiedzieć, że przy okazji jednego z zimowych zgrupowań w Szklarskiej Porębie żużlowcy odwiedzili Harrahov. Weszli na skocznię i zjeżdżali z niej i skakali na desce snowboardowej.

Wróćmy jednak do ostatniego spotkania, na którym Małysz zdradził też, że ma plan, żeby zobaczyć żużel na żywo, bo słyszał, że to robi duże wrażenie. - Już od jakiegoś czasu wybieram się na żużel. Mam nadzieję, że w końcu się uda. W tym roku będzie dobra okazja. Myślałem, żeby wybrać się w sierpniu na PGE Narodowy (wtedy odbędzie się tam żużlowy mundial, czyli DPŚ na żużlu, gdzie Polacy będą bronić złota - dop. red.). Zamknięty obiekt i 50 tysięcy publiczności, to takie warunki, gdzie udziela się ta atmosfera wielkiego święta - zauważył Małysz.

Apoloniusz Tajner: W wymiernych konkurencjach można coś przewidzieć, a skoki są niewymierne Polsat Sport

Adam Małysz nie pożałuje

Jeśli Małysz wybierze się na PGE Narodowy, to nie pożałuje. Na krótkim, technicznym torze, który w Warszawie układa duńska firma Speed Sports emocji nie brakuje. Zawodnicy jadą w kontakcie i nawet jeśli nie ma mijanek, to każdemu wyścigowi towarzyszy wielka dawka adrenaliny. Kto był, ten wie, z czym to wszystko się wiąże.

Póki co Małysz musi się jednak skoncentrować na skokach. 22 stycznia zebranie zarządu, na którym trener Maciej Maciusiak ma przedstawić kadrę skoczków na igrzyska. Dyskusja może być gorąca, bo ostatnim decyzjom Maciusiaka towarzyszą duże kontrowersje. Tymczasem prezes Małysz potrzebuje dobrego występu skoczków, by złapać oddech, bo jak sam powiedział w Radiu Bielsko: "ostatnie sezony go przeczołgały".

Adam Małysz Foto Olimpik/NurPhoto AFP

PGE Narodowy przed Grand Prix w Warszawie Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik cieszą się ze złota w DPŚ 2023. Czy wkrótce pojadą w jednej drużynie ligowej? Mateusz Birecki East News

