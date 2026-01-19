A jednak to nie były żarty. Sensacyjne doniesienia ws. Grand Prix i polskiego debiutanta
60 lat temu Antoni Woryna zdobył pierwszy medal mistrzostw świata na żużlu dla Polski. Kacper Woryna, wnuk Antoniego, debiutuje w tym roku w Grand Prix i też ma marzenia. Żużlowiec zszokował wszystkich, kiedy na Gali PGE Ekstraligi dostał pytanie o to, co szykuje na GP. Wszyscy myśleli, że żartuje. A jednak Woryna mówił całkiem serio o szalonym pomyśle. Choć trudno uwierzyć, że to ma być jego tajna broń i być może sposób na medal w Grand Prix.
Kiedy na październikowej Gali PGE Ekstraligi zagadnęliśmy Kacpra Worynę o jakieś specjalne przygotowania do Grand Prix, to wypalił prosto z mostu: "postawię w swoim boksie kubeł zimnej wody".
Kacper Woryna nie żartował. Marek Cieślak wyjawia całą prawdę
Myśleliśmy, że zawodnik żartuje. Jednak Marek Cieślak, były trener kadry, powiedział wprost, że Woryna tym stwierdzeniem udowodnił, że zna swoje słabe strony. - To nerwus. Ten kubeł zimnej wody może mu tylko pomóc. Jak nic będzie się musiał schładzać po każdym biegu. Jeśli się uda, to stać go na bardzo dobry wynik - komentuje Cieślak.
Woryna ma wszystko, żeby być dobrym zawodnikiem. Nerwy jednak często go zawodzą. Gdy biorą górę nad rozumem, to popełnia proste błędy, traci pozycję i cierpi na tym jego wynik indywidualny. - To jest bardzo dobry zawodnik, ale ten jego temperament, to jest coś, co mu przeszkadza. Skoro jednak sam wie, gdzie leży jego problem, to kto wie - dodaje Cieślak.
Mocne porównanie selekcjonera. Podobny do Lindgrena
30-latek już zdobywał medale dla Polski. Złoto w DMŚJ w 2017 i trzy razy złoto w DMEJ (2015, 2016, 2017). Lista indywidualnych sukcesów jest jednak krótka. Są na niej srebro w mistrzostwach Europy juniorów i brąz w Tauron SEC w 2024. W Grand Prix dotąd startował dwa razy, zdobywając 1 punkt w debiucie i 8 w drugim występie. Ten kubeł zimnej wody ma jednak sprawić, że w tym roku będzie o wiele lepiej.
- Grand Prix będzie dla Woryny wielkim wyzwaniem i równie wielką niewiadomą - zauważa obecny selekcjoner Stanisław Chomski. - Ma jednak szansę się pokazać. Porównałbym go do Frederika Lindgrena. Jest walczakiem, który w lidze może specjalnie nie błyszczy, ale w Grand Prix pokazuje taką bardziej bojową twarz. Z Kacprem może być podobnie. Jego oblicze w lidze znamy, ale jakie jest to w Grand Prix, to dopiero się dowiemy.
Woryna skorzysta na transferze do Motoru Lublin
Wiele po występach Woryny obiecuje sobie także Piotr Żyto, który trenował żużlowca, gdy pracował w ROW-ie Rybnik. - Trzymam za niego kciuki i oby nie na darmo - mówi i zwraca uwagę, że jest coś, co może mu pomóc równie mocno, jak ten kubeł zimnej wody. - Chodzi o zmianę klubu, o to, że będzie jeździł w Motorze Lublin, że będzie blisko Bartosza Zmarzlika. I będzie mógł go podpatrywać i wyciągać wnioski. To może mu pomóc, to może się przełożyć na wyniki.
- Poza tym on potrafi jechać i nie stoi na straconej pozycji. Poprzeczka jest zawieszona wysoko, ale on to może przeskoczyć - dodaje Żyto i trudno się z nim nie zgodzić. Wystarczy wspomnieć GP Challenge 2025, gdzie Woryna wywalczył awans, pokonując Leona Madsena, Michaela Jepsena Jensena, Andersa Thomsena i Martina Vaculika. Każdy z nich jest wielką gwiazdą. Madsen i Vaculik mają na koncie medale GP, każdy z wymienionych ma długi staż w cyklu. A jednak Polak pokazał im plecy. Czekamy na ciąg dalszy.