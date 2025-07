19-latek z Polski powalczy o mistrzostwo świata. Jest najlepszy w lidze

Antoni Mencel, zawodnik Fogo Unii Leszno: Dziękuję całemu sztabowi i Jankowi za oddanie biegu. Potrzebuję takich wyścigów i bardzo to doceniam. Staram się z nich wyciągnąć dla siebie jak najwięcej.

Aktualnie jesteś 20. najskuteczniejszym zawodnikiem Metalkas 2. Ekstraligi i najlepszym juniorem na zapleczu ze średnią powyżej 1,8 pkt/bieg. Wygląda to bardzo dobrze.

Myślę, że mam jeszcze spore rezerwy. Cały czas dążymy do tego, żeby te wyniki były coraz lepsze. Za nami jednak dopiero połowa sezonu.

Wszystkie motocykle mam bardzo szybkie. To ja popełniam błędy. Czasami brakuje mi więcej luzu, muszę poprawić też technikę jazdy.

Poziom w Metalkas 2. Ekstralidze nie jest wcale niski. Nie jest to najlepsza liga świata, ale zawodnicy są na wysokim poziomie i nie odbiegają znacząco od elity. Ścigamy się agresywnie, jedynie tory są inne, przynajmniej dla mnie część z nich jest nowa.

O co chodzi w tym roku z torem w Lesznie? Dziś kilku zawodników znów miało kłopoty z pokonywaniem pierwszego łuku. Ścigania również, jak na lekarstwo.

Głównie chodzi o pogodę, która nie pozwala nam prawidłowo przygotować toru. Mecze są rozgrywane przy największym słońcu. Trudno jest utrzymać wilgoć nawierzchni i przez to tworzą się koleiny. Musimy być jednak na to przygotowani, że trzeba się ścigać w każdych warunkach.

Raczej dążymy do powtarzalności. Od eksperymentowania są zawody młodzieżowe, żeby tor cały czas nie był taki sam. Testujemy różne rozwiązania na treningach lub zawodach juniorskich.

Teraz jedziecie do Ostrowa na derby i to chyba w bardzo pozytywnych nastrojach.

Do tego meczu jeszcze daleka droga, bo osobiście mam jeszcze dużo imprez młodzieżowych. Nie znajdę czasu nawet na jakiś trening. Cały tydzień będę w rozjazdach. Na pewno jednak do Ostrowa przyjadę w pełni skoncentrowany i dam z siebie wszystko.

Wspomniałeś o imprezach młodzieżowych, a przecież w piątek rozpoczyna się walka o mistrzostwo świata juniorów. To dla Ciebie spełnienie marzeń?

Jestem bardzo zadowolony, że wywalczyłem awans do tego cyklu. Nadarzyła się okazja, więc muszę ją wykorzystać. Chcę zostawić po sobie dobre wrażenie i pokazać się z jak najlepszej strony na arenie międzynarodowej.

Faktycznie tory będą dla mnie nowe, ale nie może mnie nic zaskoczyć. Muszę być na to gotowy, jak i zarówno mój sprzęt. Mam takie ilości imprez, że nie stanowi to dla mnie problemu. Skupiam się tylko na wyniku. Logistycznie też jest wszystko dopięte na ostatni guzik, więc nie martwię się o to.