16-latek rozczarowany po debiucie w kadrze. "Samemu nie dam rady"

Ten tydzień od samego początku nie układał się po myśli biało-czerwonych. Najpierw okazało się, że w zawodach nie wystąpi obolały Wiktor Przyjemski, ale to, co działo się już w Toruniu, przeszło najśmielsze oczekiwania.

16-latek musiał wejść w buty Przyjemskiego

Już na starcie urazu doznał Damian Ratajczak. Polak po chwili udał się do szpitala, gdzie zszyto mu łokieć, ale przy okazji zdiagnozowano uraz śródręcza. Zastąpić próbował go Antoni Kawczyński, ale bezskutecznie. Co prawda w dwóch wyścigach spisał się na medal, ale w pozostałych trzech zawiódł na całej linii. Tym bardziej, że był to jego domowy tor.

Cały ciężar dźwigał na swoich barkach Maksymilian Pawełczak. 16-latek dopiero co debiutował w barwach Abramczyk Polonii Bydgoszcz, a już musiał wejść w buty Wiktora Przyjemskiego. - Podszedłem do tego z dużym dystansem podobnie jak do ligowego debiutu. Miałem w sobie luz - mówi nam Pawełczak.

Pawełczak wylicza błędy, w tym upatruje porażki, "samemu nie dam rady"

Junior Polonii zdobył 24 punkty, a nasza kadra w sumie 35. - Jestem zadowolony ze swojego występu, jednakże mam z tyłu głowy fakt, że była szansa na medal. Samemu nie dam rady - zauważa. Pawełczak w całych zawodach stracił jedynie 4 punkty.

Polacy skończyli ostatecznie poza podium, co jest ogromnym rozczarowaniem. To pierwsza taka sytuacja od ponad dekady. Niestety większość straconych pozycji na trasie wynikała z technicznych błędów naszych zawodników. - Co serię mieliśmy spotkania z trenerem Dobruckim. Dyskutowaliśmy wspólnie, co dalej robić ze sprzętem. Myślę, że winy nie ma co szukać w sprzęcie, tylko w naszej jeździe na dystansie. Ona była do poprawy, popełniliśmy niepotrzebnie kilka takich błędów, przez co straciliśmy cenne punkty - kończy.

Brandon Nakashima - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport