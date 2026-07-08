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Żużel. Grand Prix Szwecji. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 lipca 2026 godz. 19:00

W nadchodzącą sobotę, 11 lipca 2026 roku o godzinie 19:00, najlepszi żużlowcy świata staną pod taśmą na torze w Målilli podczas Grand Prix Szwecji. W roli lidera klasyfikacji generalnej mistrzostw wystartuje Bartosz Zmarzlik, którego pozycję starają się zagrozić goniący go Brady Kurtz oraz Robert Lambert. Dodatkowym smaczkiem zawodów będzie powrót po przerwie zdrowotnej faworyta miejscowej publiczności, Fredrika Lindgrena. Rywalizacja w Skandynawii zapowiada się niezwykle emocjonująco zarówno w kontekście walki o podium, jak i powrotu szwedzkiego zawodnika.
Dwóch żużlowców w trakcie ostrej rywalizacji na torze, jeden w niebieskim kombinezonie na pierwszym planie lekko się pochyla, za nim drugi zawodnik w żółtym kasku, unoszący się kurz podkreśla dynamikę wyścigu.
Dwóch żużlowców w trakcie ostrej rywalizacji na torze, jeden w niebieskim kombinezonie na pierwszym planie lekko się pochyla, za nim drugi zawodnik w żółtym kasku, unoszący się kurz podkreśla dynamikę wyścigu.Pawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński