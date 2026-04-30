Speedawy Grand Prix w Niemczech. Relacja na żywo
Rozpoczęcie relacji: sobota, 02 maja 2026 godz. 19:00
Już 2 maja w niemieckim Landshut oczy całego świata "czarnego sportu" zwrócą się na inaugurację sezonu Speedway Grand Prix 2026. Głównym aktorem widowiska będzie Bartosz Zmarzlik, który przystępuje do rywalizacji jako sześciokrotny mistrz świata, gotowy do obrony mistrzowskiego tytułu przed głodną sukcesów konkurencją. Pierwsza runda indywidualnych mistrzostw świata zapowiada się niezwykle emocjonująco, wyznaczając kierunek walki o żużlowy tron w nadchodzących miesiącach. Serdecznie zapraszamy na niezapomniane żużlowe emocje i dawkę adrenaliny na najwyższym poziomie!