Maksym Drabik ostatnio pożegnał się z kibicami rybnickiej drużyny. Niewątpliwie jego postawą była jedną z niewielu pozytywnych rzeczy, która cieszyła ich oko w tym roku. Wobec tego zainteresowanie Polakiem na rynku było ogromne. Ostatecznie jednak ma on trafić do GKM-u Grudziądz, dla którego jest to fantastyczny sezon.

Życiowy sezon Maksyma Drabika. To jemu zawdzięcza sukces

Po awansie do PGE Ekstraligi pierwsze, co zrobił Krzysztof Mrozek to było dogadanie Maksyma Drabika. Prezes ROW-u miał pełno wiary w umiejętności Drabika i przekonanie, że jest w stanie mu pomóc i go odbudować. Tak się stało, a on sam odwdzięczył się wykwintną jazdą.

Średnia Drabika w barwach ROW-u wyniosła aż 2.136, co jest najlepszym wynikiem w karierze. Wygrał 32 biegi z 88, więc był bardzo skuteczny. W końcówce sezony pojawiły się jednak plotki, że współpraca nie była już tak dobra, jak na początku sezonu. Głośna była scena, kiedy Nicki Pedersen dopytywał się, gdzie jest kapitan, a wszyscy czekali na jego przyjście na odprawę drużyny. W przeszłości były różne epizody z Polakiem, o czym najlepiej przekonał się były prezes Włókniarza, Michał Świącik, który musiał gonić spakowanego Drabika, by wrócił na Motoarenę, bo ten opuścił park maszyn.

FC Barcelona czeka na powrót na Camp Nou. Tak wygląda stadion „Dumy Katalonii”. WIDEO ANAHI ARADAS AFPTV AFP AFP

Obiekt w Grudziądzu nie należy do ulubionych Drabika

Tor w Grudziądzu należy do jednych z najbardziej specyficznych w Polsce. Jest to dosyć długi i wąski obiekt. W tym sezonie liczba mijanek nie była tam duża, a jazda po trasie to ogromny atut Drabika. Wydaje się, że może mieć spore problemy z dograniem się do tego toru, patrząc na jego wyniki w przeszłości. Najlepiej, by obeszło się bez problemów, ale ten transfer może okazać się ryzykiem. Jeśli Drabik będzie miał problemy z dopasowaniem, to może stracić tę pewność, którą zbudował w ROW-ie.

2025 - 5+1/5, 1/4 (MPPK)

2024 - 0/2

2023 - 9+2/5

2022 - 8/6

Jak widać tor w Grudziądzu po przebudowie w 2020 roku, gdzie nieco zmieniono geometrię oraz skrócono obiekt niezbyt przypadł do gustu Drabikowi. Polak w 4 spotkaniach zdobył 22 punkty z 3 bonusami w 18 wyścigach. To daje średnią na poziomie 1,38 punktu na bieg, 1,18 uwzględniając MPPK. Nie jest to zatem tor, który należy do najskuteczniejszych w wykonaniu tegorocznego zawodnika Innpro ROW-u Rybnik.

Maksym Drabik na prezentacji przed meczem PGE Ekstraligi. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Prezes Krzysztof Mrozek z Maksymem Drabikiem. ROW Rybnik materiały prasowe

Maksym Drabik Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński