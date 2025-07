Zwrot na giełdzie, dojdzie do transferu. Zawodnik na wylocie

FOGO Unia jest liderem Metalkas 2. Ekstraligi z przewagą 2 punktów nad Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, leszczynianie wrócą na swoje miejsce, czyli do elity. Zanim jednak to się stanie, doszło do ważnego przełomu.

Żużel. W Lesznie stali twardo przy swoim. To koniec, będzie transfer

Mniej więcej w 2021 roku stawki zawodników drastycznie poszły w górę. Jeszcze jakiś czas temu wystarczyło 0,5 mln złotych za podpis, żeby mieć gwiazdę PGE Ekstraligi. Teraz za takie pieniądze nie dostanie się nawet zawodnika drugiej linii. Żużlowcy podbijali stawki i prezesi licytowali się między sobą, ale nie Piotr Rusiecki. Współwłaściciel Unii Leszno nie zamierzał brać udziału w - jak sam to określał - "chorej" rywalizacji i obiecywać środków, których później mogłoby zabraknąć w budżecie.

Unia skąpstwo przypłaciła spadkiem do niższej ligi. Teraz jednak ma być zupełnie inaczej. W Lesznie zdano sobie sprawę, że po awansie muszą dokonać wzmocnień, bo inaczej znów mogą spaść. Janusz Kołodziej, Grzegorz Zengota i Nazar Parnicki to pewniacy do pozostania. Każdy z nich ma dwuletni kontrakt. Formalnością jest również przedłużenie umowy z Benjaminem Cookiem. Do obstawienia zostało więc tylko jedno miejsce. Odpowiedź jest banalnie prosta.

Żużel. Jeszcze o tym nie wie. Pickering na wylocie z Leszna

Na kontrakt w Ekstralidze nie ma szans Joshua Pickering. W Lesznie po cichu liczono, że być może trafił im się kolejny Cook, który, ni stąd ni zowąd, za bardzo małe pieniądze zacznie punktować na wysokim poziomie. Pickering jest jednak 30. na liście zawodników ze średnią 1,64 pkt/bieg. Australijczyk bardzo się męczy i narzeka na sprzęt. Ostatnio prezes klubu sprezentował mu cały nowy motocykl. Efekt był natychmiastowy. Gdyby nie wpadka w ostatnim biegu przeciwko PSŻ-owi Poznań, 28-latek miał szansę na komplet punktów.

- Josh jechał na zupełnie nowym sprzęcie. Nowy silnik, nowa rama, cały motocykl, wszystko od podstaw. Widać, że to wypaliło. W końcu pojechał spotkanie na miarę swoich możliwości. W takiej formie go jeszcze nie widzieliśmy - mówi nam trener Rafał Okoniewski. Pickering musiałby jednak zdobywać podkomplety, a nawet komplety punktów w pozostałych spotkaniach, żeby jeszcze przekonać do siebie działaczy. Realnie patrząc, szanse na to są bardzo znikome.

Żużel. Cztery nazwiska na liście Rusieckiego. Będzie transfer wielkiej gwiazdy

Rusiecki w WP przyznał, że na liście ma 4 konkretne nazwiska. Gdyby Unia chciała już teraz zaklepać sobie jednego z liderów, to musiałaby wyłożyć ogromną kwotę powyżej miliona złotych za podpis i 10 tysięcy złotych za punkt. W późniejszym czasie jest szansa, że ceny spadną, bo nie wszystkie kluby z dolnej części tabeli planują rewolucję kadrową. Nagle pojawi się więcej zawodników, niż dostępnych miejsc, więc sytuacja będzie podobna do tej, jaka miała miejsce rok temu w Metalkas 2. Ekstralidze.

Wśród kandydatów do startów w Lesznie wymienia się Andersa Thomsena czy też Jacka Holdera. Ten pierwszy twardo negocjuje ze Stalą Gorzów i Włókniarzem Częstochowa. Holder natomiast jest dogadany w Gorzowie, ale jeśli Stal spadnie, a Polonia nie awansuje, z którą też ma być po słowie, to Unia to wykorzysta. Niewykluczony jest także powrót któregoś z braci Pawlickich. Choć nastroje względem młodszego z braci w środowisku nie są najlepsze, to czas leczy rany, a mówienie o jakiejś zadrze między działaczami a Piotrem, to wyolbrzymienie całej sytuacji, która miała miejsce rok temu po 14. kolejce w Zielonej Górze. Pawlicki wówczas cieszył się z utrzymania Falubazu, miał na szyi szalik, a w ręku flagę z herbem klubu. To nie spodobało się kibicom z Leszna, bo właśnie wtedy stało się jasne, że Unia spadła do niższej ligi.

Josh Pickering, Janusz Kołodziej Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Josh Pickering TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Josh Pickering Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

