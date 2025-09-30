Zwrot akcji ws. transferu gwiazdy. Wielki hit w polskiej lidze, powrót po latach

FOGO Unia zbroi się po awansie do PGE Ekstraligi. Najpierw utrzymano większość zwycięskiego składu, by do tego wszystkiego dołożyć dwa dobrze znane sobie ogniwa. Chodzi o Keynana Rew i Piotra Pawlickiego. Tego drugiego ogłoszono już oficjalnie, choć były wobec niego niemałe wątpliwości.

Powrót Pawlickiego wisiał przez moment na włosku

Powodem obaw o Pawlickiego była desperacja Krono-Plast Włókniarza. Częstochowianie mają mizerny skład na przyszły sezon i potrzebują choćby jednej strzelby, żeby móc pewnie walczyć o utrzymanie. Próbowano namówić Pawlickiego na przedłużenie umowy wraz z opłaceniem kary, bo młodszy z braci podpisał zobowiązanie w Lesznie.

Ponadto Włókniarz próbował skusić Macieja Janowskiego. Polak otrzymał bardzo dobrą ofertę, ale na 99% zostanie w Betard Sparcie. Gdyby tak się jednak nie stało, klub był już gotów przepłacić i opłacić karę Pawlickiego, byle ten tylko wrócił do Wrocławia. Prezes Sparty po odejściu Janowskiego byłby pod ścianą, więc nie zastanawiałby się ani chwili w momencie, kiedy rynek jest w zasadzie pusty.

Unia z Pawlickim może awansować do play-off

Unia z Pawlickim może włączyć się do walki o czwarte miejsce z Falubazem i GKM-em. Miejsce w TOP4 zagwarantowałoby im spokojne utrzymanie i jednocześnie walkę o medale. W innym wypadku zajmując nawet piątą lokatę nadal będą zmuszeni drżeć do samego końca, bowiem na tym polega podział tabeli, że jedna czwórka walczy o medale, a druga o pozostanie w PGE Ekstralidze.

Pawlicki w tym roku wystrzelił ze swoją formą, nawiązując do najlepszych lat w karierze. W tym właśnie celu odchodził z Leszna, żeby złapać wiatr w żagle i ratować swoją karierę. To się udało, bo np. w sobotę będzie reprezentował Polskę w Speedway of Nations. Co prawda jako rezerwowy, ale to on będzie pierwszym do wyjazdu na tor, kiedy wydarzy się coś nieoczekiwanego.

Piotr Pawlicki pokazuje, że warto mu zaufać. Tu w finale IMP. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

