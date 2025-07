Został królem rynku transferowego. 18-krotny mistrz Polski może się w to wmieszać

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, Jack Holder jest dogadany ze Stalą Gorzów. Australijczyk przeniesie się do drużyny, jeśli ta utrzyma się w PGE Ekstralidze. W Gorzowie ma dostać ponad 3 miliony złotych i sponsora na Grand Prix. To zdecydowanie najlepsza oferta jaką otrzymał podczas tego okienka.

Holder miał dogadać się także z Polonią, jeżeli ta wejdzie do PGE Ekstraligi, a Stal z niej spadnie. Gdyby ten scenariusz się ziścił to by oznaczało, że w klubie nad Brdą stworzą bardzo mocny skład, bowiem przedłużył kontrakt Szymon Woźniak, a do domu wróci wychowanek Wiktor Przyjemski, co jest jednym z hitów transferowych tego okienka. Na takich zawodnikach można śmiało utrzymać się w najlepszej lidze świata.