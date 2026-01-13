Partner merytoryczny: Eleven Sports

Znów to zrobili. Kolejny głośny transfer w polskiej lidze

Unia Leszno poluje na kolejne żużlowe talenty. Po tym jak działaczom nie udało się namówić do współpracy Beau Bailey'ego, nie zaprzestano poszukiwań i właśnie pochwalono się kontraktem z Cooperem Rushen. W środowisku słychać, że niespełna 16-latek ma wielki talent. Niektórzy mówią nawet, że to będzie następca wielkiego Tai'a Woffindena. Sprawdziliśmy, jaki plan na tego zawodnika ma beniaminek PGE Ekstraligi.

Cooper Rushen w marcu skończy 16 lat, więc czysto teoretycznie będzie mógł startować w polskiej lidze. Na to na razie nie ma co liczyć, bo cele przed tym zawodnikiem stawiane są inne.

Skauting Unii znów dał o sobie znać. Rushen to talent czystej wody

Odkąd pojawiły się rozgrywki PGE Ekstraligi U-24 kluby z elity znacznie więcej uwagi poświęcają dobremu skautingowi. Wszystko po to, aby budować ciekawe i perspektywiczne drużyny pod kątem tych rozgrywek. Unia jednak od lat stawia na sprowadzanie wielkich talentów. Do tej pory głównie z Australii, choć jak widać są wyjątki.

Taka taktyka się opłaca. Najlepiej pokazuje to ostatni przykład Nazara Parnickiego. W Lesznie w zasadzie wychowali Ukraińca zapewniając mu wszystko, co jest potrzebne na początkowym etapie kariery. W efekcie mają gotowego zawodnika do startów w PGE Ekstralidze, który jest mocno związany z miejscowym środowiskiem i ani myśli o zmianie klubu.

Czy kimś takim będzie za parę lat Cooper Rushen? Na pewno jest na to szansa. Brytyjczyk pojawił się w zeszłym roku na treningach w Lesznie. Na działaczach zrobił duże wrażenie. Choć do tej pory głównie startował na torach ligi angielskiej, to znacznie większy obiekt Unii nie stanowił dla niego większych problemów.

Michał Olejniczak: Nie ma co ukrywać, trafiliśmy do trudnej grupyPolsat Sport

Rushen na razie skupi się na PGE Ekstralidze U-24

I to tam będzie zbierał doświadczenie i adaptował się z torami w Polsce. Do tego dojdą rzecz jasna starty w lidze angielskiej. W zeszłym roku startował w National Development League, gdzie wykręcił bardzo wysoką średnią powyżej 2,5 pkt./bieg.

A na koniec dodajmy, że poza Rushenem na celowniku Unii był też Beau Bailey. Leszczynianie bardzo poważnie interesowali się wielkim talentem z Australii, którego skala możliwości porównywalna jest do samego Darcy'ego Warda. Akurat w tym wypadku nie udało się dojść do porozumienia, bo zawodnik skorzystał z propozycji GKM-u Grudziądz. Pomógł w przeprowadzeniu tej transakcji kapitan drużyny Max Fricke.

