- Bez jednego z liderów nasza siła jest zachwiana. Tym bardziej wyjazdowa. Staraliśmy się robić wszystko, by wykorzystywać Doyle'a i Worynę, by utrzymywać wynik. W drugiej części zawodów Franciszek Karczewski dał sygnał do tego, że może punktów trochę zrobić. Strzelb nam brakowało. Nasi juniorzy gryźli tor, próbowali atakować. Dlatego dostali kolejne szanse. To, co mogliśmy robić, to trzymać wynik. To było najmądrzejsze, co mogłem zrobić. Gdy rozeszła mi się para Doyle - Woryna, to wynik odskoczył - skomentował Staszewski.