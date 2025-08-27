Znamy plany gwiazdy. Chodzi o hitowy transfer

Bieżący rok jest najlepszym w karierze Andrzeja Lebiediewa, zważając tylko na indywidualne turnieje. Łotysz zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Dwukrotnie stawał także na podium pojedynczej rundy, w Niemczech i na Łotwie. Poza tym Andrzej Lebiediew zapewnił sobie już starty w przyszłorocznym cyklu Grand Prix poprzez udany występ w GP Challenge. - Czuję, że i tak się utrzymam w cyklu i zrobię prezent Jepsenowi Jensenowi - mówił Lebiediew.

Żużel. W PGE Ekstralidze nie jest tak kolorowo. Lebiediew nie zachwyca

Tak kolorowo, jak w Grand Prix, nie jest w PGE Ekstralidze. Choć Lebiediew potrafi zaskoczyć w mistrzostwach świata, brakuje mu stabilności w najlepszej lidze świata. Lebiediew plasuje się na 32. pozycji wśród najskuteczniejszych zawodników, legitymując się średnią 1,575. Pomimo niskiej średniej, wiadome jest, że umiejętności Lebiediewa pozwalają mu na znacznie lepsze wyniki. Jego poprzednie dwa sezony w najlepszej lidze świata także nie powalały na kolana, ale były o niego lepsze.

Żużel. Andrzej Lebiediew zasili Falubaz?

W środowisku żużlowym krążą informacje, że Andrzej Lebiediew zdecydował się na transfer do Falubazu Zielona Góra. Zielonogórzanie nie przebili oferty Stali, ale Lebiediew nie chce startować w klubie, który znów będzie zagrożony spadkiem z ligi. O transfer zapytaliśmy samego zainteresowanego.

- Skupiam się na tym sezonie i na "tu i teraz". Przyszłość pokaże, co będzie dalej. Mam plan pozostać w PGE Ekstralidze i mam nadzieję, że tak będzie - skomentował w rozmowie z naszym portalem Andrzej Lebiediew.

