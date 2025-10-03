Znamy kulisy wielkiej ucieczki ze Stali Gorzów. Zarobi więcej niż w Ekstralidze

Najpierw Gezet Stal Gorzów zastanawiała się nad tym, czy zostawić Oskara Fajfera na kolejny sezon. Zawodnik przed pierwszym meczem play-down usłyszał, że jego przyszłość zależy od tego, jak zaprezentuje się w wyjazdowym spotkaniu z Włókniarzem. Tam zdobył 5 punktów, pokonując m.in. Kacpra Worynę i Jasona Doyle'a i temat ucichł. A właściwie to w Gorzowie o Fajferze zaczęto mówić tak, jakby był pewniakiem do jazdy w 2026.

Fajfer, to był klucz do startów Bednara w Stali Gorzów

Można by nawet napisać, że Fajfer był dla Stali zawodnikiem kluczowym. W 2026 Stal planowała bowiem jechać z zagranicznym juniorem Adamem Bednarem. Żeby to jednak było możliwe, to klub musiał mieć trzech polskich seniorów. Fajfer wraz z Pawłem Przedpełskim i polskim U24 mieli wypełnić regulaminowy limit. Teraz już wiemy, że tak się nie stanie.

Właściwie, to można się było spodziewać, że taki ruch nastąpi. Kluby Metalkas 2 Ekstraligi od jakiegoś czasu kontaktowały się z Fajferem. Początkowo rozmawiał, po Włókniarzu miał przestać odbierać telefony, ale potem wszystko wróciło, a Texom Stal Rzeszów okazała się wyjątkowo przekonywająca.

Stal Gorzów zaoszczędzi 1,3 miliona złotych, ale nie ma zawodnika

W Gorzowie robią teraz dobrą minę do złej gry. Mówią, że przynajmniej oszczędzą. Kontrakt dla Fajfera wynosił 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy za punkt. Z bonusami wychodziło nawet więcej, bo 800 i 8. W tym roku utrzymanie zawodnika miało kosztować Stal 1,3 miliona złotych, bo Fajfer nie przekroczył bariery 100 punktów. W ostatnich spotkaniach nie jeździ z powodu kontuzji.

Stal mówi o oszczędzaniu, bo do końca października musi załatwić temat kredytu konsolidacyjnego na 9 milionów złotych i spłacić wszystkie długi. Poza tym Ekstraliga ma wziąć pod lupę przyszłoroczne kontrakty Stali. Teraz klub będzie mógł wykazać, że w stosunku do tego roku obetnie wydatki o wspomniane 1,3 miliona złotych. Dodatkowo w Gorzowie przekonują nas, że mają plan B. Nie podają żadnych nazwisk, ale uspokajają, że w stosownym momencie wszystko zdradzą.

Stal Rzeszów wrzuciła drugi bieg. Jensen, Lyager, teraz Fajfer

A jeśli chodzi o Rzeszów, to Texom Stal po początkowych niepowodzeniach związanych z budową składu ruszyła z transferami z kopyta. Najpierw uzgodniła kontrakt z Rasmusem Jensenem, a potem z Andreasem Lyagerem. Oskar Fajfer to trzeci zawodnik w całej tej układance. Do pełni szczęścia potrzebny jest jeszcze U24 (niewykluczone, że będzie nim Piotr Świercz) i piąty senior. W Rzeszowie liczą, że Stal Gorzów spadnie, bo wtedy odzyskają Pawła Przedpełskiego. W tym roku jeździł dla Texom Stali, ale podpisał umowę w Gezet Stali. Może ją zerwać jeśli Gorzów spadnie lub wtedy, gdy zapłaci pół miliona kary. Drugie rozwiązanie nie wchodzi jednak w rachubę.

Swoją drogą, to Texom Stal słono miała zapłacić za sprowadzenie Fajfera. Jeśli wierzyć doniesieniom z Gezet Stali, to Fajfer dostał 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy za punkt. To byłaby identyczna umowa, jak ta bazowa w Gorzowie. Plus jest taki, że w Metalkas 2 Ekstralidze będzie Fajferowi łatwiej o punkty. Stać go na 150-160 punktów w sezonie. Łatwo policzyć, że może podnieść z toru 1,1 miliona złotych, a dokładając 700 tysięcy z podpisu, wychodzi 1,8 miliona rocznie.

