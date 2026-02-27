Zmarzlik został w Motorze z jednego powodu. Prawda wyszła na jaw

Jeszcze w grudniu, a nawet w styczniu wszystko przemawiało za tym, że Bartosz Zmarzlik przeniesie się z Orlen Oil Motoru Lublin do Betard Sparty Wrocław. Świetny klub (najbogatszy w Polsce), większe pieniądze, lepsze połączenie z domem, nowe wyzwanie i jazda w drużynie "galacticos" nie okazały się jednak wystarczającym magnesem dla 6-krotnego mistrza świata.

Prezes Sparty zrobił wszystko. Zdecydowały inne względy

Wiele osób zachodzi w głowę, co takiego się stało, że tak znakomity menedżer jak Andrzej Rusko nie przekonał 6-krotnego mistrza świata. I to nawet pomimo tego, że w 2025 wpuścił go na Olimpijski przed rundą Grand Prix. W ciemno można jednak założyć, że prezes Rusko zrobił wszystko, jak należy. To inne rzeczy zdecydowały o tym, że Zmarzlik zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Motorem o dwa lata. I to jest kolejne zaskoczenie, bo przecież jesienią mówiło się, że w rachubę wchodzi co najwyżej przedłużenie umowy o rok.

Dlaczego więc Zmarzlik odrzucił bajeczną ofertę z Wrocławia i zostaje w Motorze na dłużej. Od osoby będącej blisko teamu mistrza słyszymy wprost, że Bartosz jest z tych, którzy nie lubią zmian. Jak wszystko im pasuje, to nie chcą tego zmieniać. Bo zmiana, to zawsze jest niewiadoma.

W Motorze Lublin Zmarzlik może wszystko

W tym miejscu trzeba napisać wprost, że prezes Motoru Jakub Kępa przez trzy ostatnie lata zrobił wszystko, żeby Zmarzlik czuł się w lubelskim klubie, jak u siebie w domu. Niektórzy żartują, że prezes Kępa nosi Zmarzlika w lektyce, że ten jest w Lublinie bożyszczem, ale w żużlu tak trzeba. Jest deficyt gwiazd, a te najlepsze zwyczajnie należy dopieścić, żeby ich do siebie nie zrazić.

Zmarzlik przez te trzy lata startów w Motorze wypracował sobie szczególną pozycję. Nie będzie przesadą, jeśli napiszemy, że w tym klubie to jest: Bartosz "mogę wszystko" Zmarzlik. 30-latek jest kapitanem, największą gwiazdą i wszystko, dosłownie wszystko kręci się wokół niego. Zmarzlik w Motorze z nikim nie musi się dzielić sławą, nikomu nie musi ustępować, nawet skład jest skomponowany z takich zawodników, którzy mistrzowi pasują, a w najgorszym razie nie przeszkadzają.

W Sparcie nie ma wyjątków

Trudno powiedzieć, jakby to wyglądało w Sparcie. Dotąd we Wrocławiu było tak, że zawodnicy, nawet ci najlepsi, musieli się podporządkować. Zarząd nie robił wyjątków. Prezes Rusko potrafił zwrócić uwagę Łagucie, gdy ten nie chciał trenować startów przed półfinałem, a w trakcie meczu narzekał, że ten element mu nie wychodzi. A gdy taki Zmarzlik przewrócił rok temu w ferworze walki Bartosza Bańbora, to trener Maciej Kuciapa łagodził temat i uspokajał Dawida Lamparta, szefa teamu zawodnika, gdy ten próbował z tym coś zrobić.

Jeśli chodzi o pieniądze, to Sparta mogłaby mu oczywiście dać 7, czy nawet 8 milionów, ale na kasę w Motorze też nie musi narzekać, a dwuletni kontrakt jest furtką do stworzenia mu lepszych warunków. Łatwo się domyślić, że podpisując umowę dwuletnią zamiast rocznej Zmarzlik dostał lepszą gażę.

Bartosz Zmarzlik na dłużej w Motorze Lublin. fot. Motor Lublin materiały prasowe

Bartosz Zmarzlik szaleje na szosie. fot. Motor Lublin materiały prasowe

Bartosz Zmarzlik, Jakub Kępa Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

