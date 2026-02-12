Zmarzlik znalazł sposób na wygrywanie. Jego patent został odkryty

Hiszpania jest miejscem, które w okresie przygotowawczym ma dla żużlowców wielką wagę. Niektórzy wybierają się tam na rowery, inni razem z drużyną na obóz przygotowawczy, a następni szukają jeszcze odmiennych atrakcji.. To właśnie tam, na słynnych torach wyścigowych w Walencji czy Kartagenie, Bartosz Zmarzlik szlifuje formę w ekstremalnych warunkach.

Tajna broń z numerem 95. To największa pasja Zmarzlika

Polak tak bardzo pokochał wyścigi na asfalcie, że... posiada specjalny motocykl, który stacjonuje na Półwyspie Iberyjskim. To Honda CBR600RR, oczywiście w barwach mistrza i z charakterystycznym numerem 95.

- Jeżdżenie na takim motocyklu to obecnie moja największa pasja. Po prostu uwielbiam to - mówi Zmarzlik w rozmowie dla niemieckiego Speedweek. To zatem stworzyło pytanie, czy 6-krotnego mistrza świata kiedyś zobaczymy w odmianie żużla na długim torze

- Długie wyścigi torowe mnie nie pociągają. To nie to samo, co szybka jazda po asfalcie. To jest dla mnie najlepsze, nie wspominając o pięknych hiszpańskich torach - przyznaje.

Trening dla mózgu. "Żużlówka jedzie wolno"

Dlaczego Zmarzlik to robi? Nie chodzi tylko o zabawę. Jazda "ścigaczem" przy ogromnych prędkościach i 100-procentowej przyczepności zmienia postrzeganie rzeczywistości. To trening reakcji i oswajanie się z prędkością, która jest znacznie wyższa niż w żużlu.

- Spędzanie czasu na takim motocyklu daje dobre wyczucie. Prędkość jest o wiele większa niż na motocyklu żużlowym. Na asfalcie zawsze jest 100 procent przyczepności. Kiedy później przesiadam się na motocykl żużlowy czuję, że po prostu jedzie wolno - tłumaczy polski mistrz.

Dzięki temu, gdy taśma idzie w górę w meczu ligowym czy Grand Prix, Zmarzlik czuje się pewniej i spokojniej niż rywale, dla których prędkość żużlowa jest limitem. To powoduje, że w sytuacjach, w których większość żużlowców nie zdążyłaby opanować motocykla, to Zmarzlik jest w stanie zrobić cuda i wybrnąć niemalże z każdej sytuacji.

Bartosz Zmarzlik w Vojens Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik w Grand Prix Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

