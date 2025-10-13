Zmarzlik znalazł nowe zajęcie. Zawodnik Motoru pochwalił się wszystkim

Dla Zmarzlika koniec sezonu to nie czas na odpoczynek, lecz moment na podtrzymanie formy. Od lat powtarza, że jego sukcesy to efekt konsekwencji i pracy nad każdym detalem. Jak widać, Polak jest uzależniony od adrenaliny i motocykli, bo sezon dopiero dobiegł końca, a on z maszyn żużlowych przesiadł się na inne.

Zmarzlik odwiedził tor wyścigowy w Zielonej Górze

Zmarzlik pojawił się w WallraV Race Center w Zielonej Górze, czyli jednym z najnowocześniejszych torów wyścigowych w Polsce. To kompleks, na którym trenują zarówno zawodnicy sportów motorowych, jak i amatorzy prędkości. Wszystkim pochwalił się na swoim profilu, na platformie Instagram.

Mistrz świata testował tam swoje umiejętności na torze kartingowym, a także dosiadał motocykla wyścigowego. Na torze pojawił się także jego starszy brat, czyli Paweł Zmarzlik. Jazda po asfalcie pozwala mu doskonalić technikę, balans ciała. Oczywiście, głównie chodzi o odreagowanie oraz, by odciąć głowę od żużla, jednak to wszystko pokazuje też miłość Polaka do maszyn motocyklowych.

Bartosz Zmarzlik zrównał się z najlepszymi. Będzie atakował kolejny cel

Minione rozgrywki były kolejnym potwierdzeniem, że Bartosz Zmarzlik jest ikoną światowego speedwaya. Polak po raz szósty w karierze został mistrzem świata, dokładając kolejny tytuł do swojej imponującej kolekcji. Przez cały sezon prezentował równą, stabilną formę, wygrywając ostatecznie z Brady Kurtz'em o jeden punkt. To nie oznaczało, że Zmarzlik jechał słabo. Po prostu równie genialny był Kurtz i każdy z nich zasłużył na tytuł.

Polak był także najlepszym zawodnikiem PGE Ekstraligi, a z Orlen Oil Motorem Lublin dołożył srebro. Podobnie było w cyklu Indywidualnych Mistrzostw Polski, gdzie lepszy był tylko Patryk Dudek. Zmarzlik w następnym roku będzie atakował siódmy tytuł, by stać się samodzielnym liderem klasyfikacji wszech czasów w mistrzostwach świata na żużlu.

