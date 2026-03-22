Zmarzlik zaczął sezon. Znów to zrobił, jasny przekaz dla rywali

Jakub Czosnyka

Bartosz Zmarzlik błysnął na otwarcie sezonu w Polsce. Mistrz świata w świetnym stylu wygrał turniej Silesia Cup w Częstochowie. Zawodnik Motoru Lublin szalał na torze, ale jest też jedna zła informacja. Już w czwartym biegu doszło do poważnego karambolu. Do szpitala odwieziony został Sebastian Szostak z podejrzeniem urazu kręgosłupa.

Bartosz Zmarzlik - zwycięzca Silesia Cup 2026
Bartosz Zmarzlik

Bartosz Zmarzlik najlepszy w Silesia Cup 2026. Mistrz świata zwyciężył turniej po wygranej w biegu dodatkowym, w którym pozostawił w pokonanym polu Jakuba Miśkowiaka i Rohana Tungate'a.

Sezon ruszył, a Zmarzlik już wygrywa

Początek zawodów nie zapowiadał się na tak udany dla Polaka. Już w pierwszym starcie stracił jeden punkt na rzecz Tungate'a. Później okazało się jednak, że był to tylko wypadek przy pracy, bo lider Motoru Lublin był już "niełapany". Tak samo było w biegu dodatkowym, w którym wziął rewanż na Australijczyku.

Generalnie jednak przedstawiciele miejscowego klubu spisali się w tych zawodach naprawdę dobrze. Potwierdziło się to, o czym mówiono w środowisku, a więc szybka jazda Tungate'a w Częstochowie. Zdaje się, że Włókniarz przynajmniej w meczach domowych powinien mieć z niego dużą pociechę.

Podobnie sprawa ma się z Jakubem Miśkowiakiem, który w całych zawodach także stracił zaledwie jedno "oczko". Dwójka nowych zawodników Włókniarza spisała się dużo lepiej, niż jej zeszłoroczny liderzy, czyli Kacper Woryna i Jason Doyle. Na tym jednak koniec dobrych informacji dla miejscowych.

Karambol. Mogą stracić ważnego zawodnika

Są też złe informacje, jakie napływają do nas z Częstochowy. W czwartym biegu doszło do poważnego upadku z udziałem Roberta Chmiela i Sebastiana Szostaka. Ten pierwszy wyszedł z niego bez szwanku startując w kolejnych wyścigach.

Szostak z kolei opuścił tor na noszach i pojechał karetką do szpitala. Pierwsze informacje na temat stanu jego zdrowia też nie napawają optymizmem. Mówi się bowiem o urazie dolnej części kręgosłupa.

Dla Włókniarza to bardzo ważny zawodnik, który w tym sezonie ma wcielić się w rolę żużlowca U-24. W tej chwili najważniejsze pozostaje jednak zdrowie zawodnika. Czekamy na oficjalny komunikat klubu.

