Zmarzlik zabrał głos po przegranym finale. Mistrz świata nie gryzł się w język

Motor Lublin nie dokonał cudu i nie zdołał odrobić 18-punktowej straty z pierwszego meczu w Toruniu. Gospodarze i tak radzili sobie dzielnie, bo pokonali Apatora różnicą 14 punktów. Do pełni szczęścia zabrakło niewiele. - Doceniamy ten medal - powiedział Bartosz Zmarzlik, kapitan Motoru.

Zmarzlik wyznał, jakie nastroje panowały w Lublinie przed finałem

Można by rzec, że w obozie Motoru nie było wielkiego rozpatrywania przegranej w finale z Apatorem Toruń. Wielkiej fety z okazji wicemistrzostwa Polski może nie było, ale nikt nie chodził w Lublinie ze spuszczoną głową.

- Nie jeden klub chciałby się zamienić i być w naszym miejscu. Ciążył na nas duży bagaż straty z pierwszego meczu. Mimo to mobilizacja w drużynie była bardzo duża. Widziałem to na treningach. Także, jeśli chodzi o chłopaków, którzy po sezonie odchodzą z Lublina. Bardzo chcieliśmy zdobyć to złoto, ale srebrny medal także doceniamy - skomentował mistrza świata.

W tym miejscu warto dodać, że z miejscowymi kibicami oficjalnie pożegnali się Jack Holder i Dominik Kubera, którzy publicznie ogłosili swoje odejście z klubu. W ich miejsce w Motorze pojawią się Martin Vaculik i Kacper Woryna. Ten fakt - choć nie wprost - potwierdził sam Zmarzlik.

To był kosmiczny sezon Zmarzlika

Swoją drogą, choć Bartosz w finale nie był nieomylny, to z pewnością nie może mieć sobie nic do zarzucenia. To w głównej mierze dzięki jego postawie Motor aż do biegu czternastego ciągle był w grze o złoto. Zmarzlik tym samym spuentował świetny w swoim wykonaniu sezon w PGE Ekstralidze. Został rzecz jasna najskuteczniejszym zawodnikiem ligi.

- To był dla mnie dużo spokojniejszy rok niż sezon wcześniej. I to pomimo walki o tytuł mistrza świata do samego końca. Wykręciłem w PGE Ekstralidze drugą najlepszą średnią w życiu. Czułem się dużo spokojniejszy w kwestiach technicznych i sprzętu. Wszystko od początku dobrze mi pasowało. To był naprawdę udany rok - podsumował żużlowiec.

Sam Bartosz Zmarzlik nie wystarczył Motorowi do obrony tytułu. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik w barwach Motoru Lublin. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik okazał się najlepszym zawodnikiem w całej PGE Ekstralidze. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski