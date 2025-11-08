Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zmarzlik wyznaczył sobie kolejny cel. W taki sposób przygotowuje się do sezonu

To był fantastyczny sezon w wykonaniu Bartosza Zmarzlika. Polak sięgnął po szósty tytuł indywidualnego mistrza świata, czym zrównał się z najlepszymi w historii. W przyszłym roku stanie przed szansą, by stać się liderem klasyfikacji wszech czasów w liczbie złotych medali. Do tego jednak trzeba wiele pracy, a 30-latek słynie z tego, że jest pracusiem. Teraz wyznaczył sobie kolejny cel, który pokazuje, jak wysokie są ambicje polskiego mistrza.

Bartosz Zmarzlik przygotowuje się do następnego sezonu.
Bartosz Zmarzlik przygotowuje się do następnego sezonu. facebook/Bartosz ZmarzlikZdjęcia Paweł Wilczyński

Sukcesy Bartosza Zmarzlika nie przeszły bez echa. Docenił je także nowy prezydent Rzeczypospolitej Polski Karol Nawrocki, zapraszając polskiego mistrza do Pałacu Prezydenckiego i wręczając mu prezent. Nie może to jednak dziwić, bo zawodnik jest wielkim ambasadorem państwa, święci ogromne sukcesy, przy tym pokazuje ogromną pokorę, a poza torem jego zachowanie również jest godne mistrza.

    Bartosz Zmarzlik rozpoczął przygotowania. Ma nowy ambitny cel

    Jeszcze wczoraj Bartosz Zmarzlik testował motocykle na torze Circuito de Cartagena w słonecznej Murcji, a dziś już przesiadł się na rower i ruszył z przygotowaniami do nowego sezonu - Zaczynamy przygotowania do sezonu 2026! Rower, trochę świeżego powietrza i ta dobrze znana motywacja, żeby kolejny rok był jeszcze lepszy - napisał 6-krotny mistrz świata w mediach społecznościowych.

    Wydaje się, że w tym roku oglądaliśmy najlepszą wersję Bartosza Zmarzlika w jego historii startów. Był nieziemsko skuteczny, jedynie czego brakowało to więcej medali ze złotego kruszcu, bo przecież z Orlen Oil Motorem Lublin zdobył srebro, zaś w Indywidualnych Mistrzostwach Polski został wicemistrzem kraju, kończąc rozgrywki za Patrykiem Dudkiem. To jednak nie było spowodowane słabością Zmarzlika. Wręcz przeciwnie, Polak prezentował się najlepiej, ze wszystkich sezonów, które spędził w Motorze.

    Świetny sezon Zmarzlika. Polak będzie musiał zastanowić się nad swoją przyszłością

    Bartosz Zmarzlik ma za sobą sezon, który śmiało można nazwać wybitnym. Kiniczanin po pasjonującej walce z Bradym Kurtz'em sięgnął po swój szósty tytuł indywidualnego mistrza świata, potwierdzając absolutną dominację na światowych torach. Równie imponująco spisywał się w PGE Ekstralidze, gdzie nie miał sobie równych - ze średnią 2,643 punktu na bieg został najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek.

    Przed Polakiem jednak kolejne wyzwanie, czyli decyzja dotycząca przyszłości. W przyszłym roku wygasa jego kontrakt z Orlen Oil Motorem Lublin, a spekulacje o możliwym transferze już nabierają tempa. W grze ma być m.in. Betard Sparta Wrocław, która od dawna ma marzyć o sprowadzeniu lidera reprezentacji Polski. Prezes Motoru, Jakub Kępa, nie odpuści tego i zrobi wszystko, by zatrzymać swojego asa w Lublinie.

    Zawodnik w stroju sportowym z logotypami sponsorów pochylony nad motocyklem żużlowym, koncentrujący się na przygotowaniu maszyny do wyścigu.
    Bartosz Zmarzlik szykuje się do zawodów.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodnik żużlowy w niebieskim kombinezonie i kasku pochylony podczas dynamicznego skrętu na motocyklu na torze żużlowym, widoczna szczegółowa grafika motocykla z logo sponsorów.
    Bartosz ZmarzlikPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    Gwiazda Bartosza Zmarzlika świeci w Motorze Lublin pełnym blaskiem.
    Gwiazda Bartosza Zmarzlika świeci w Motorze Lublin pełnym blaskiem.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

