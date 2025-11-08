Zmarzlik wyznaczył sobie kolejny cel. W taki sposób przygotowuje się do sezonu

Sukcesy Bartosza Zmarzlika nie przeszły bez echa. Docenił je także nowy prezydent Rzeczypospolitej Polski Karol Nawrocki, zapraszając polskiego mistrza do Pałacu Prezydenckiego i wręczając mu prezent. Nie może to jednak dziwić, bo zawodnik jest wielkim ambasadorem państwa, święci ogromne sukcesy, przy tym pokazuje ogromną pokorę, a poza torem jego zachowanie również jest godne mistrza.

Bartosz Zmarzlik rozpoczął przygotowania. Ma nowy ambitny cel

Jeszcze wczoraj Bartosz Zmarzlik testował motocykle na torze Circuito de Cartagena w słonecznej Murcji, a dziś już przesiadł się na rower i ruszył z przygotowaniami do nowego sezonu - Zaczynamy przygotowania do sezonu 2026! Rower, trochę świeżego powietrza i ta dobrze znana motywacja, żeby kolejny rok był jeszcze lepszy - napisał 6-krotny mistrz świata w mediach społecznościowych.

Wydaje się, że w tym roku oglądaliśmy najlepszą wersję Bartosza Zmarzlika w jego historii startów. Był nieziemsko skuteczny, jedynie czego brakowało to więcej medali ze złotego kruszcu, bo przecież z Orlen Oil Motorem Lublin zdobył srebro, zaś w Indywidualnych Mistrzostwach Polski został wicemistrzem kraju, kończąc rozgrywki za Patrykiem Dudkiem. To jednak nie było spowodowane słabością Zmarzlika. Wręcz przeciwnie, Polak prezentował się najlepiej, ze wszystkich sezonów, które spędził w Motorze.

Świetny sezon Zmarzlika. Polak będzie musiał zastanowić się nad swoją przyszłością

Bartosz Zmarzlik ma za sobą sezon, który śmiało można nazwać wybitnym. Kiniczanin po pasjonującej walce z Bradym Kurtz'em sięgnął po swój szósty tytuł indywidualnego mistrza świata, potwierdzając absolutną dominację na światowych torach. Równie imponująco spisywał się w PGE Ekstralidze, gdzie nie miał sobie równych - ze średnią 2,643 punktu na bieg został najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek.

Przed Polakiem jednak kolejne wyzwanie, czyli decyzja dotycząca przyszłości. W przyszłym roku wygasa jego kontrakt z Orlen Oil Motorem Lublin, a spekulacje o możliwym transferze już nabierają tempa. W grze ma być m.in. Betard Sparta Wrocław, która od dawna ma marzyć o sprowadzeniu lidera reprezentacji Polski. Prezes Motoru, Jakub Kępa, nie odpuści tego i zrobi wszystko, by zatrzymać swojego asa w Lublinie.

