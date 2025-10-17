Zmarzlik powiedział to otwarcie. Polak był wyraźnie zaskoczony

Po sześciu miesiącach jazdy przyszedł czas na uroczystą galę PGE Ekstraligi. Do hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie zjechała się cała żużlowa śmietanka. Nagrody i nominacje obowiązywały jednak tylko tych najlepszych.

Zmarzlik na wstępie z nagrodą pocieszenia

Całe wydarzenie otworzył krótki pokaz umiejętności wokalnych Sary James. Zaraz po jej małym koncercie na scenę zaproszono Bartosza Zmarzlika. Polak otrzymał nagrodę specjalną za zdobycie szóstego tytułu indywidualnego mistrza świata. Zmarzlik tym samym dołączył do Tony'ego Rickardssona i Ivana Maugera pod względem złotych medali. Poza tym dokonał tego czwarty raz z rzędu.

- Jestem naprawdę zaskoczony, że nagroda trafia w moje ręce. Zagadaliśmy się z Patrykiem Dudkiem o zegarkach i nie spodziewałem się tego. To coś nowego, coś specjalnego. Szósty tytuł smakuje jak pierwszy, a nagroda jest nowa. Jest mi mega miło. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się mi ją dać. Jest to dla mnie bardzo mobilizujące, żeby zrobić jeszcze trochę dobrego żużla. Dziękuję bardzo - powiedział Zmarzlik.

Dudek sprzątnął Zmarzlikowi statuetkę sprzed nosa

Zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin mógł liczyć jeszcze na statuetkę w kategorii najlepszego polskiego seniora Ekstraligi 2025. Sytuacja wyglądała jednak analogicznie do tej podczas ceremonii wręczenia Złotej Piłki w 2021 roku. Wówczas na wstępie wręczono Robertowi Lewandowskiemu nagrodę Gerda Mullera, co odebrano jako nagrodę pocieszenia. Główne trofeum, czyli Złotą Piłkę wygrał za to Lionel Messi, wyprzedzając o włos polskiego napastnika.

Podobnie było w Warszawie, gdzie po najcenniejsze trofeum sięgnął Patryk Dudek. - Czuję się trochę dziwnie. Bartek zdominował tę nagrodę. Wszystko zależy od tego, jak na nią spojrzeć: został mistrzem świata, miał lepszą średnią, a ja go gdzieś tam "skubałem". Zostałem mistrzem Europy, czyli takim trochę mniejszym mistrzem świata. Do tego zostałem mistrzem Polski, więc i ja coś wygrałem. Cieszę się z tego bardzo - miło pokonać Bartka i resztę chłopaków - skwitował na scenie.

Resztą nagród trafiła w następujące ręce

Najlepszy zawodnik zagraniczny: Brady Kurtz (Betard Sparta Wrocław)

Najlepszy trener: Piotr Baron (PRES Toruń)

Najlepszy junior: Wiktor Przyjemski (Orlen Oil Motor Lublin)

Niespodzianka sezonu: Patryk Dudek (PRES Toruń)

Złoty Szczakiel: Jarosław Hampel (Stelmet Falubaz Zielona Góra)

Najlepsza drużyna U-24: Beckhoff Sparta Wrocław

Najlepsza drużyna: PRES Grupa Deweloperska Toruń

Bartosz Zmarzlik Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

