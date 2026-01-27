Zmarzlik odpowiedział na propozycję. Plan mistrza świata jest prosty
Kiedy Gorzów ogłosił, że 27 marca odbędzie się Memoriał Edwarda Jancarza, kibice nie zostawili na tym pomyśle suchej nitki. Bali się, że organizowanie takich zawodów w piątek zakończy się klapą. Tym bardziej że 28 i 29 marca odbędą się trzy inne atrakcyjne imprezy. Mówili, że tylko udział Bartosza Zmarzlika mógłby uratować memoriał. Odpowiedź 6-krotnego mistrza świata właśnie nadeszła. Z pewnością będzie to gorąco dyskutowane.
Nieoficjalnie wiemy, że Bartosz Zmarzlik potwierdził udział w Memoriale Edwarda Jancarza. Ta decyzja pokazuje ile Stal i Gorzów znaczą dla 6-krotnego mistrza świata. Zmarzlik w ostatnich dniach marca będzie mocno zapracowany (28 marca jedzie w finale PGE IMME, a 29 marca w turnieju w Ostrowie), a jednak zdecydował się na memoriał w Gorzowie.
Zmarzlik już to zrobił. W Gorzowie się ucieszą
Zmarzlik zrobił to, choć jeszcze nie zna pełnej obsady zawodów, a zwykle zależy mu na tym, żeby ścigać się z mocnymi rywalami. Z naszych ustaleń wynika, że na razie, poza Zmarzlikiem, na start w memoriale zdecydowali się bracia Pawliccy, Niels Kristian Iversen oraz Kai Huckenbeck. Do tego najpewniej dojdą żużlowy miejscowej Stali: Jack Holder, Anders Thomsen, Paweł Przedpełski i Oskar Paluch.
Już teraz można powiedzieć, że zgoda Zmarzlika na start w Gorzowie, to jest duży ukłon zawodnika w stronę klubu. Od naszego informatora słyszymy, że to tylko potwierdza, jak bardzo emocjonalnie związany jest Zmarzlik ze Stalą. - On się krzywi, kiedy jego nazwisko jest zestawiane z negatywnymi informacjami o klubie - słyszymy od naszego rozmówcy.
W Gorzowie trzymają kciuki za Motor Lublin
Zgoda na start w memoriale będzie teraz z pewnością gorąco dyskutowana. Zwłaszcza że nakłada się na informacje o możliwym powrocie Zmarzlika do Stali. Wiemy, że w Gorzowie trzymają kciuki za to, żeby teraz Zmarzlik dogadał się z Orlen Oil Motorem Lublin i przedłużył wygasający w październiku tego roku kontakt na kolejny sezon.
Stal nie jest gotowa do tego, by sprowadzić Zmarzlika na 2027, ale w 2028 to już może być całkiem realne. Dlatego dla Gorzowa tak ważne jest to, by Motor wygrał transferowy pojedynek z Betard Spartą Wrocław. Bo jeśli zwycięży ta druga, to należy się spodziewać, że Zmarzlik będzie dla Stali niedostępny nawet do października 2029. Sparta chce mistrza u siebie na 3 lata, by zrealizować plan walki o potrójną koronę (2027, 2028 i 2029).
Na Memoriale wszystko może być jasne
Niewykluczone, że Zmarzlik uporządkuje tematy transferowe jeszcze przed startem w memoriale i kiedy przyjedzie do Gorzowa, to wszystko będzie jasne. Jeśli zostanie w Motorze do końca 2027, to kibice Stali będą mogli cieszyć się jazdą Zmarzlika tu i teraz, ale i też zobaczyć mistrza oczami wyobraźni w kevlarze Stali na 2028.
Pewne jest jedno, Zmarzlik intensywnie szykuje się do sezonu. W tym roku zaliczył już trening rowerowy, jazdę na motocyklu szosowym, za chwilę leci z kadrą na zgrupowanie do Hiszpanii, a to nie koniec. Dla kibiców najważniejsze jest to, że ten ostatni tydzień marca, gdzie Zmarzlik zaplanował aż trzy starty, pokaże nam na ile realne są plany o zdobyciu kolejnego złota. Zmarzlik marzy o siódmym tytule i nawet się z tym nie kryje.