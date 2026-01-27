Zmarzlik odpowiedział na propozycję. Plan mistrza świata jest prosty

Nieoficjalnie wiemy, że Bartosz Zmarzlik potwierdził udział w Memoriale Edwarda Jancarza. Ta decyzja pokazuje ile Stal i Gorzów znaczą dla 6-krotnego mistrza świata. Zmarzlik w ostatnich dniach marca będzie mocno zapracowany (28 marca jedzie w finale PGE IMME, a 29 marca w turnieju w Ostrowie), a jednak zdecydował się na memoriał w Gorzowie.

Zmarzlik już to zrobił. W Gorzowie się ucieszą

Zmarzlik zrobił to, choć jeszcze nie zna pełnej obsady zawodów, a zwykle zależy mu na tym, żeby ścigać się z mocnymi rywalami. Z naszych ustaleń wynika, że na razie, poza Zmarzlikiem, na start w memoriale zdecydowali się bracia Pawliccy, Niels Kristian Iversen oraz Kai Huckenbeck. Do tego najpewniej dojdą żużlowy miejscowej Stali: Jack Holder, Anders Thomsen, Paweł Przedpełski i Oskar Paluch.

Już teraz można powiedzieć, że zgoda Zmarzlika na start w Gorzowie, to jest duży ukłon zawodnika w stronę klubu. Od naszego informatora słyszymy, że to tylko potwierdza, jak bardzo emocjonalnie związany jest Zmarzlik ze Stalą. - On się krzywi, kiedy jego nazwisko jest zestawiane z negatywnymi informacjami o klubie - słyszymy od naszego rozmówcy.

W Gorzowie trzymają kciuki za Motor Lublin

Zgoda na start w memoriale będzie teraz z pewnością gorąco dyskutowana. Zwłaszcza że nakłada się na informacje o możliwym powrocie Zmarzlika do Stali. Wiemy, że w Gorzowie trzymają kciuki za to, żeby teraz Zmarzlik dogadał się z Orlen Oil Motorem Lublin i przedłużył wygasający w październiku tego roku kontakt na kolejny sezon.

Stal nie jest gotowa do tego, by sprowadzić Zmarzlika na 2027, ale w 2028 to już może być całkiem realne. Dlatego dla Gorzowa tak ważne jest to, by Motor wygrał transferowy pojedynek z Betard Spartą Wrocław. Bo jeśli zwycięży ta druga, to należy się spodziewać, że Zmarzlik będzie dla Stali niedostępny nawet do października 2029. Sparta chce mistrza u siebie na 3 lata, by zrealizować plan walki o potrójną koronę (2027, 2028 i 2029).

Na Memoriale wszystko może być jasne

Niewykluczone, że Zmarzlik uporządkuje tematy transferowe jeszcze przed startem w memoriale i kiedy przyjedzie do Gorzowa, to wszystko będzie jasne. Jeśli zostanie w Motorze do końca 2027, to kibice Stali będą mogli cieszyć się jazdą Zmarzlika tu i teraz, ale i też zobaczyć mistrza oczami wyobraźni w kevlarze Stali na 2028.

Pewne jest jedno, Zmarzlik intensywnie szykuje się do sezonu. W tym roku zaliczył już trening rowerowy, jazdę na motocyklu szosowym, za chwilę leci z kadrą na zgrupowanie do Hiszpanii, a to nie koniec. Dla kibiców najważniejsze jest to, że ten ostatni tydzień marca, gdzie Zmarzlik zaplanował aż trzy starty, pokaże nam na ile realne są plany o zdobyciu kolejnego złota. Zmarzlik marzy o siódmym tytule i nawet się z tym nie kryje.

