Zmarzlik namówił go na ekstremalny test. Gwiazda Motoru Lublin wpadła w euforię

Żużlowcy z Lublina przebywają obecnie na Półwyspie Iberyjskim, szlifując formę przed nadchodzącym sezonem. Treningi urozmaicili sobie wizytą na asfalcie. Dla Mateusza Cierniaka, który na żużlu osiąga prędkości rzędu 100 km/h, przesiadka na wyścigową Hondę CBR była jak podróż w inny wymiar.

"Włosy stają na rękach". Walka z prawami fizyki Cierniaka

Licznik na prostej pokazał zawrotne 278 km/h. Choć, jak sam żużlowiec przyznaje, sama jazda po prostej nie jest najtrudniejsza, prawdziwe schody zaczynają się przed wejściem w wiraż.

- Włosy stają na rękach dopiero, gdy trzeba ją jakoś spożytkować. Kiedy jedziesz 280 km/h i zbliżasz się do zakrętu, zabawa zaczyna się na dobre. Hamujesz tak, jakbyś chciał wygiąć kierownicę w drugą stronę, odchylasz się, łapiesz ogromne przeciążenia (...) - relacjonuje pełen emocji Cierniak w rozmowie z redbull.com.

Kluczem okazała się płynność i jedność z maszyną. Zawodnik Orlen Oil Motoru szybko odkrył, że zaciśnięte na hamulcach ręce przynoszą odwrotny skutek, a najlepsze rezultaty osiąga się... niemal całkowicie rozluźniając ciało. - Te motocykle naprawdę budzą respekt. (...) Na torze żużlowym zbliżamy się do 100 km/h, a tutaj przy takiej prędkości wydaje ci się, że stoisz w miejscu - dodaje.

Zmarzlik miał rację. Kawa zamiast szczotki

Gorącym orędownikiem spróbowania sił na asfalcie był klubowy kolega, Bartosz Zmarzlik, który od lat trenuje w ten sposób. Opowiadał on młodszym kolegom o zupełnie innym stylu jazdy i funkcjonowania w parku maszyn. Cierniak przeżył z tego powodu niemały szok kulturowy.

- Wcześniej sporo rozmawiałem z Bartkiem Zmarzlikiem. On jeździ od kilku lat i bardzo przekonywał, że warto tego spróbować. W żużlu, niezależnie od tego, czy jesteś na zawodach, czy na treningu (...) zawsze jesteś ubrudzony. Zawsze! Między wyjazdami bierzesz szczotkę i czyścisz kombinezon i motocykl - śmieje się Cierniak. - A tutaj? Zjeżdżasz, zdejmujesz kask, opuszczasz górną część kombinezonu, pijesz kawkę, gadasz z kumplami… No chill na maks! - tłumaczy.

Adrenalina przed hitem Ekstraligi

Wyścigowe testy w Almerii naładowały zawodnika potężną dawką pozytywnej energii. - Mój entuzjazm błyskawicznie sięgnął zenitu! To było nieprawdopodobne, ekscytujące i mega budujące - podsumowuje 23-latek.

Ta "czysta euforia" i naładowane akumulatory będą niezwykle potrzebne. Orlen Oil Motor Lublin przystępuje do sezonu 2026 z misją odzyskania mistrzowskiego tronu. Wielki test nadejdzie już w pierwszej kolejce PGE Ekstraligi, kiedy to Cierniak i spółka podejmą na domowym torze nowego mistrza Polski - drużynę PRES Grupy Deweloperskiej Toruń. Jeśli lublinianie wjadą w ten mecz z prędkością z Almerii, rywale będą mieli ogromne kłopoty.

Zdziwiony Mateusz Cierniak. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mateusz Cierniak relaksuje się przed zawodami. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mateusz Cierniak mocnym punktem Motoru. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

