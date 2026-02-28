Zmarzlik namówił go na ekstremalny test. Gwiazda Motoru Lublin wpadła w euforię
Zgrupowanie w Hiszpanii to dla żużlowców Orlen Oil Motoru Lublin nie tylko katorżnicza praca nad kondycją, ale też potężna dawka nowej adrenaliny. Mateusz Cierniak po raz pierwszy w życiu dosiadł sportowego motocykla na torze w Almerii. Efekt? Prędkości rzędu 280 km/h, walka z przeciążeniami i... wielki szok, że w tym sporcie po zjeździe do boksu pije się kawę, zamiast czyścić kombinezon z błota.
Żużlowcy z Lublina przebywają obecnie na Półwyspie Iberyjskim, szlifując formę przed nadchodzącym sezonem. Treningi urozmaicili sobie wizytą na asfalcie. Dla Mateusza Cierniaka, który na żużlu osiąga prędkości rzędu 100 km/h, przesiadka na wyścigową Hondę CBR była jak podróż w inny wymiar.
"Włosy stają na rękach". Walka z prawami fizyki Cierniaka
Licznik na prostej pokazał zawrotne 278 km/h. Choć, jak sam żużlowiec przyznaje, sama jazda po prostej nie jest najtrudniejsza, prawdziwe schody zaczynają się przed wejściem w wiraż.
- Włosy stają na rękach dopiero, gdy trzeba ją jakoś spożytkować. Kiedy jedziesz 280 km/h i zbliżasz się do zakrętu, zabawa zaczyna się na dobre. Hamujesz tak, jakbyś chciał wygiąć kierownicę w drugą stronę, odchylasz się, łapiesz ogromne przeciążenia (...) - relacjonuje pełen emocji Cierniak w rozmowie z redbull.com.
Kluczem okazała się płynność i jedność z maszyną. Zawodnik Orlen Oil Motoru szybko odkrył, że zaciśnięte na hamulcach ręce przynoszą odwrotny skutek, a najlepsze rezultaty osiąga się... niemal całkowicie rozluźniając ciało. - Te motocykle naprawdę budzą respekt. (...) Na torze żużlowym zbliżamy się do 100 km/h, a tutaj przy takiej prędkości wydaje ci się, że stoisz w miejscu - dodaje.
Zmarzlik miał rację. Kawa zamiast szczotki
Gorącym orędownikiem spróbowania sił na asfalcie był klubowy kolega, Bartosz Zmarzlik, który od lat trenuje w ten sposób. Opowiadał on młodszym kolegom o zupełnie innym stylu jazdy i funkcjonowania w parku maszyn. Cierniak przeżył z tego powodu niemały szok kulturowy.
- Wcześniej sporo rozmawiałem z Bartkiem Zmarzlikiem. On jeździ od kilku lat i bardzo przekonywał, że warto tego spróbować. W żużlu, niezależnie od tego, czy jesteś na zawodach, czy na treningu (...) zawsze jesteś ubrudzony. Zawsze! Między wyjazdami bierzesz szczotkę i czyścisz kombinezon i motocykl - śmieje się Cierniak. - A tutaj? Zjeżdżasz, zdejmujesz kask, opuszczasz górną część kombinezonu, pijesz kawkę, gadasz z kumplami… No chill na maks! - tłumaczy.
Adrenalina przed hitem Ekstraligi
Wyścigowe testy w Almerii naładowały zawodnika potężną dawką pozytywnej energii. - Mój entuzjazm błyskawicznie sięgnął zenitu! To było nieprawdopodobne, ekscytujące i mega budujące - podsumowuje 23-latek.
Ta "czysta euforia" i naładowane akumulatory będą niezwykle potrzebne. Orlen Oil Motor Lublin przystępuje do sezonu 2026 z misją odzyskania mistrzowskiego tronu. Wielki test nadejdzie już w pierwszej kolejce PGE Ekstraligi, kiedy to Cierniak i spółka podejmą na domowym torze nowego mistrza Polski - drużynę PRES Grupy Deweloperskiej Toruń. Jeśli lublinianie wjadą w ten mecz z prędkością z Almerii, rywale będą mieli ogromne kłopoty.