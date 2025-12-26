Zmarzlik buduje imperium. Ten transfer to strzał w dziesiątkę

Bartosz Zmarzlik to najgorętsze nazwisko w środowisku żużlowym, więc trudno dziwić się temu, że jego możliwe odejście z Motoru Lublin rozgrzewa całą Polskę. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że mistrz świata nie przedłuży kończącego się kontraktu z Motorem w przyszłym roku i odejdzie do Sparty Wrocław.

Złoty okres Bartosza Zmarzlika w Motorze Lublin

Jakąkolwiek decyzję Zmarzlik nie podejmie, to czteroletni okres w Motorze będzie mógł oceniać w samych superlatywach. Nie wiemy oczywiście, jak potoczy się dla niego sezon 2026, ale już teraz pewne jest to, że na jego koncie znajdą się przynajmniej dwa mistrzowskie tytuły w PGE Ekstralidze i jeden srebrny.

Zmarzlik zaprzeczył też teoriom, że odejście do Lublina, gdzie na co dzień jeździ i trenuje na torze długim wpłynie negatywnie na jego występy w Grand Prix. W końcu wcześniej jego domowym obiektem był Gorzów Wielkopolski, który słynie z tego, że dzięki swojej specyfice rozwija umiejętności zawodnika. W każdym razie Bartosz nic sobie z tego nie zrobił, bo w sezonach 2023, 2024 i 2025 zdobywał mistrzostwo świata. A z samym torem w Lublinie szybko się zaprzyjaźnił. Pokonanie go przy Alejach Zygmuntowskich to przecież nie lada sztuka.

Tyle Zmarzlik zarobił w Motorze

Okres spędzony w Lublinie i bajeczny kontrakt, który sobie zapewnił pozwolił mu na osiąganie wszystkich sukcesów. Niektórzy twierdzą, że przewaga Zmarzlika to nie tylko olbrzymi wachlarz umiejętności i wielki talent, ale także nieustanne inwestycje w sprzęt i poszukiwanie nowych rozwiązań. W jego warsztacie znajduje się kilkadziesiąt silników i kilkanaście motocykli. Mistrz co roku dokonuje zakupów nie szczędząc nawet grosza.

Na to oczywiście pozwalają mu wysokie wpływy. Nie jest znana dokładna wartość jego umowy z Motorem, ale szacuje się, że za sezon może zarobić nawet 3,5 miliona złotych, a ze wszystkimi dodatkami ta kwota robi się znacznie większa. Niektórzy mówią, że przekracza nawet 5 milionów złotych. W szybkim przeliczeniu wychodzi na to, że za 4 lata na jego konto trafi grubo ponad 15 milionów złotych. Takich kwot przed Zmarzlikiem w polskim żużlu jeszcze nie było.

Szczęśliwy Bartosz Zmarzlik Przemysław Gębka/Motor Lublin materiały prasowe

Bartosz Zmarzlik w barwach Motoru Lublin. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński