Zmarzlik bawi się w towarzystwie prezesa. To wskazuje na jedno

Motor Lublin zgodnie z tradycją z ostatnich lat wyjechał do Hiszpanii rowerowe zgrupowanie, które kończy okres przygotowawczy w klubie przed sezonem 2026. Wszyscy pytają, czy to ostatni taki wyjazd kapitana drużyny Bartosza Zmarzlika.

Zmarzlik szaleje na zgrupowaniu Motoru

Wszystkie oczy zwrócone na Zmarzlika. Tak można by powiedzieć w kontekście przyszłości mistrza świata w polskiej lidze i jego potencjalnego transferu do innego klubu. W ostatnim czasie nastąpił zwrot akcji i wszystko wskazuje na to, że Bartosz zdecyduje się podpisać z Motorem nową umowę.

Niemal pewny sukcesu jest już prezes Jakub Kępa, który w ostatnich wypowiedziach dał jasno do zrozumienia, że pozostały do dogrania ostatnie technikalia i wkrótce będzie mógł podzielić się dobrą nowiną. Zdaje się, że działacz faktycznie dopiął swego. Szampańskie nastroje, jakie panują w Hiszpanii najlepiej o tym świadczą.

Zresztą na jednym ze zdjęć Zmarzlik pozuje wspólnie z Kempą i wskazuje dłonią na prezesa. Panowie tryskają humorem. Trudno, aby w takich warunkach obie strony myślały o zakończeniu współpracy. Zresztą łączy ich nie tylko relacja czysto zawodowa, bo żużlowiec nadaje z prezesem na wspólnych falach.

To wtedy może nastąpić decyzja ws. Zmarzlika

Z różnych źródeł słyszymy, że saga związana z przyszłością mistrza świata może zostać zakończona już wkrótce. Nie znamy dokładnych planów Motoru i formuły ogłoszenia nowego kontraktu ze Zmarzlikiem, ale wielce prawdopodobne, że nastąpi to jeszcze przed startem nowego sezonu. Przyszłość Zmarzlika powinna być więc jasna już w marcu. Na tym zależy też klubowi, aby uciąć spekulacje i ze spokojem zainaugurować nowe rozgrywki.

Bartosz Zmarzlik z prezesem Jakubem Kępą. Żarty po ogłoszeniu kontraktu na 2026. Przemysław Gębka/Motor Lublin materiały prasowe

Motor Lublin czeka na decyzję Bartosza Zmarzlika ws. kontraktu na 2027. Przemysław Gębka/Motor Lublin materiały prasowe

Bartosz Zmarzlik najpewniej nie zmieni barw klubowych. Przemek Gąbka materiały prasowe

Dlaczego polscy trenerzy nie pracują za granicą? "Nie szanują nas". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport