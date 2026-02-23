Zmarzlik bawi się w towarzystwie prezesa. To wskazuje na jedno

Jakub Czosnyka

Jakub Czosnyka

Szampańskie nastroje na zgrupowaniu żużlowego Motoru Lublin. Drużyna wicemistrzów Polski przebywa aktualnie w Hiszpanii, gdzie szlifuje formę przed zbliżającym się sezonem. W obozie bierze udział Bartosz Zmarzlik, którego przyszłość w polskiej lidze wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mistrz świata tryska jednak humorem. Świetnie bawi się w towarzystwie samego prezesa Jakuba Kępy. Kibice czekają teraz na wieści ws. nowej umowy lidera. Z różnych źródeł słyszymy, że podpisanie jej nastąpi jeszcze przed startem sezonu.

Z lewej strony mężczyzna w ciemnych okularach i czarnej koszuli z zamyśloną miną, z prawej strony motocyklista w żółto-niebieskim kombinezonie i kasku z logo Motor Lublin, przygotowujący się do jazdy.
Bartosz Zmarzlik już wkrótce może przedłużyć kontrakt z MotoremTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Paweł Wilczyński

Motor Lublin zgodnie z tradycją z ostatnich lat wyjechał do Hiszpanii rowerowe zgrupowanie, które kończy okres przygotowawczy w klubie przed sezonem 2026. Wszyscy pytają, czy to ostatni taki wyjazd kapitana drużyny Bartosza Zmarzlika.

Zmarzlik szaleje na zgrupowaniu Motoru

Wszystkie oczy zwrócone na Zmarzlika. Tak można by powiedzieć w kontekście przyszłości mistrza świata w polskiej lidze i jego potencjalnego transferu do innego klubu. W ostatnim czasie nastąpił zwrot akcji i wszystko wskazuje na to, że Bartosz zdecyduje się podpisać z Motorem nową umowę.

Niemal pewny sukcesu jest już prezes Jakub Kępa, który w ostatnich wypowiedziach dał jasno do zrozumienia, że pozostały do dogrania ostatnie technikalia i wkrótce będzie mógł podzielić się dobrą nowiną. Zdaje się, że działacz faktycznie dopiął swego. Szampańskie nastroje, jakie panują w Hiszpanii najlepiej o tym świadczą.

Zresztą na jednym ze zdjęć Zmarzlik pozuje wspólnie z Kempą i wskazuje dłonią na prezesa. Panowie tryskają humorem. Trudno, aby w takich warunkach obie strony myślały o zakończeniu współpracy. Zresztą łączy ich nie tylko relacja czysto zawodowa, bo żużlowiec nadaje z prezesem na wspólnych falach.

To wtedy może nastąpić decyzja ws. Zmarzlika

Z różnych źródeł słyszymy, że saga związana z przyszłością mistrza świata może zostać zakończona już wkrótce. Nie znamy dokładnych planów Motoru i formuły ogłoszenia nowego kontraktu ze Zmarzlikiem, ale wielce prawdopodobne, że nastąpi to jeszcze przed startem nowego sezonu. Przyszłość Zmarzlika powinna być więc jasna już w marcu. Na tym zależy też klubowi, aby uciąć spekulacje i ze spokojem zainaugurować nowe rozgrywki.

Bartosz Zmarzlik z prezesem Jakubem Kępą. Żarty po ogłoszeniu kontraktu na 2026.
Bartosz Zmarzlik z prezesem Jakubem Kępą. Żarty po ogłoszeniu kontraktu na 2026.Przemysław Gębka/Motor Lublinmateriały prasowe
Dwóch mężczyzn w kombinezonach żużlowych z licznymi logotypami sponsorów. Obaj mają na sobie czapki z daszkiem z logo Orlen. Jeden z nich nosi słuchawki i patrzy poważnie w stronę obiektywu, drugi pozuje w kurtce sportowej i rękawicach, patrząc wprost.
Motor Lublin czeka na decyzję Bartosza Zmarzlika ws. kontraktu na 2027.Przemysław Gębka/Motor Lublinmateriały prasowe
Żużlowiec w niebiesko-złoto-brązowym kombinezonie sportowym przygotowujący się do wyścigu na tle boksów z motocyklami oraz tablicami zespołu.
Bartosz Zmarzlik najpewniej nie zmieni barw klubowych.Przemek Gąbkamateriały prasowe
Dlaczego polscy trenerzy nie pracują za granicą? "Nie szanują nas". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja