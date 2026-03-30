Złoty transfer polskiego klubu. Niespotykana przemiana

Jakub Czosnyka

Andrzej Lebiediew, nowa gwiazda Falubazu Zielona Góra, wygląda naprawdę dobrze po zimowej przerwie. W sparingach swojej nowej drużyny był jednym z najlepiej wyglądających zawodników. Łotysz przygotował się jednak bardzo solidnie do nowego sezonu. Uporządkował kwestie sprzętowe, zatrudnił nowego mechanika, a to wszystko może zaowocować czymś więcej niż tylko solidną jazdą w lidze.

Andrzej Lebiediew może być transferowym strzałem w dziesiątkę Falubazu Zielona Góra
Andrzej Lebiediew nie był pierwszym wyborem na liście życzeń Falubazu, ale przy dobrych wiatrach klub może ubić naprawdę dobry interes na tym transferze.

Lebiediew robi wrażenie na starcie sezonu

W Falubazie mają na razie sporo zmartwień na głowie, bo słabo prezentują się Dominik Kubera i Damian Ratajczak, a nie zachwyca Leon Madsen. Pocieszeniem w tym wszystkim jest naprawdę obiecująca forma Andrzeja Lebiediewa, który w sparingach i turniejach towarzyskich wypadł zaskakująco dobrze.

W piątek wystąpił w Memoriale im. Edwarda Jancarza i zajął drugie miejsce. Lepszy był m.in. od Bartosza Zmarzlika. Nieźle wyglądał także w niedzielę w Kryterium Asów w Bydgoszczy, gdzie z dorobkiem dziewięciu punktów zajął piąte miejsce.

Wygląda więc na to, że Łotysz solidnie przepracował zimę, a jego Falubaz może mieć z niego sporo radości. W drużynie zielonogórskiej ma pełnić zadanie "drugiej linii", ale kto wie, czy w niektórych meczach nie stanie się jednym z liderów.

To dlatego Lebiediew jest taki szybki

Rąbka tajemnicy na temat wysokiej formy Lebiediewa uchylił w ostatnim Kolegium Żużlowym w Canal Plus Krzysztof Kasprzak. Okazuje się, że Łotysz zatrudnił byłego mechanika Wiesława Jagusia cieszącego się w środowisku dużym uznaniem. - Uporządkował kwestie sprzętowe. Gdy startowaliśmy w Krośnie razem, to miał z tym problem. Raz mu silniki pasowały, innym razem nie. Wygląda na to, że teraz jego sprzęt jest szybki - powiedział.

Były wicemistrz świata zszokował przy okazji swoimi przewidywaniami względem występów Lebiediewa w cyklu Grand Prix. - Może zdobyć nawet medal - a to byłaby z pewnością jedna z największych niespodzianek sezonu 2026.

Andrzej Lebiediew
DJB: Kto trzecim stoperem na Szwecję? WIDEOPolsat Sport
