Złamany obojczyk i żebra to już przeszłość. Chris Holder wraca na tor

Zimowa przerwa w startach nie oszczędziła utytułowanego Australijczyka. Zaliczył on bardzo groźny wypadek na domowym torze, który na kilka tygodni całkowicie wykluczył go z jakichkolwiek przygotowań fizycznych.

Diagnoza lekarska była bezlitosna. Wykazała ona złamany obojczyk, trzy złamane żebra oraz mocno obite płuca. Rehabilitacja była żmudna, a skutki kontuzji dawały o sobie znać jeszcze w styczniu. Włodarze ostrowskiego klubu zachowują jednak pełen spokój o dyspozycję swojego zawodnika. Żużlowiec wkrótce zamelduje się w Europie, a jego pierwszym poważnym sprawdzianem będzie zaplanowany na 16 marca Memoriał Petera Cravena w Wielkiej Brytanii.

Walka ze sprzętem Holdera i własnymi myślami

Sam zawodnik nie ukrywa, że miniony rok był dla niego istną huśtawką nastrojów. W szczerym wywiadzie dla magazynu "Speedway Star" opowiedział o trudnościach ze znalezieniem optymalnych ustawień motocykli, co przekładało się na nerwową jazdę.

- To był sezon pełen wzlotów i upadków. I nie chodziło tylko o Anglię, tak było wszędzie, gdzie startowałem. Czasami wszystko układało się świetnie, a innym razem łapałem się na myśli o sensie tego, co właściwie robię. To było dość frustrujące. Cały czas próbowałem znaleźć ten właściwy punkt, moment, w którym przyjeżdżasz na zawody i wiesz, że jeśli pojedziesz na takim ustawieniu motocykla, wszystko zadziała. Nie wynikało to jednak z braku prób - przyznaje Holder.

Te desperackie próby dopasowania silników do nawierzchni często kończyły się błędami na torze i punktami traconymi wyłącznie przez własną, zbyt agresywną jazdę. W tym roku mechanicy mają zadbać o pełną powtarzalność sprzętu.

Chris Holder i Tai Woffinden mają poprowadzić drużynę z Ostrowa do awansu Łukasz Trzeszkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Chris Holder w Arged Malesie Ostrów Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

