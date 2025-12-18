Zegar tyka, cierpliwość się skończyła. Jeśli zawali, za rok nikt nie zadzwoni

Historia Lidseya to klasyczny przykład kariery, która wjechała w ślepą uliczkę. Kibice Unii Leszno do dziś z nostalgią wspominają jego wejście smoka. Młody, gniewny, bezkompromisowy. Wydawało się, że rośnie nam nowy Jason Doyle albo Chris Holder. Eksperci wieszczyli mu walkę o medale w Grand Prix. Co poszło nie tak?

Najlepszy sezon? Ten pierwszy. Potem równia pochyła

Brutalna prawda w statystykach boli najbardziej. Problem Jaimona polega na tym, że jego sufit okazał się być tam, gdzie wszyscy widzieli dopiero podłogę. Jego pierwszy pełny sezon w elicie był... najlepszym w karierze. Zamiast iść w górę, Australijczyk zatrzymał się w miejscu.

Dwa lata w barwach Bayersystem GKM Grudziądz miały być przełomem, a okazały się stagnacją. Działacze "Gołębi" stracili cierpliwość. Nie widzieli progresu, nie widzieli iskry. Pożegnanie było chłodne i logiczne. Lidsey stał się ligowym średniakiem, a w Ekstralidze na średniactwo miejsca nie ma, w zespołach chcących walczyć o medale.

Małżeństwo z rozsądku w Częstochowie

Trafił do Włókniarza, ale nie ukrywajmy - to małżeństwo z rozsądku, a może nawet z konieczności. Częstochowa straciła liderów i potrzebowała kogoś "na już". Lidsey potrzebował kogokolwiek, kto da mu kontrakt w elicie. W zasadzie był to jego jedyny możliwy wybór, by pozostać na najwyższym szczeblu.

Sytuacja jest dramatyczna, bo Lidsey wchodzi w sezon z nożem na gardle. Włókniarz, sam będący w trudnej sytuacji kadrowej, to dla niego poligon doświadczalny. Być może taki poligon okaże się strzałem w dziesiątkę, bo jak we Włókniarzu nie będzie postacią pierwszoplanową, to nie będzie najlepiej świadczyć o poczynaniach zawodnika. Ma zatem możliwość, by się wyróżnić. Podobnie było z Maxem Fricke, który po latach cieniowania zaczął wyróżniać się w Falubazie. Zielonogórzanie spadli, ale zbudowali Fricka, który dzisiaj jest jednym z liderów.

Ostatni dzwonek. Za rok nikt nie zadzwoni?

Fakty za chwilą mogą być bezlitosne, bo jeśli Lidsey nie zmieni czegoś w swojej jeździe, podejściu, nie rozwiąże problemów lub nie znajdzie nowej motywacji, to sezon 2026 może być jego pożegnaniem z PGE Ekstraligą.

Rynek nie lubi próżni. Młode wilki z U24 napierają, a kluby coraz częściej wolą zaryzykować z kimś nowym, niż płacić za kogoś, kto od lat nie rokuje poprawy. Australijczyk stoi nad przepaścią. Albo udowodni w Częstochowie, że "złote dziecko" jeszcze żyje, albo za rok wyleci z karuzeli z powodu zwykłego braku zainteresowania. To gra o całą karierę.

