Zawrzało w Stali Gorzów. Nie ma na to zgody, stanowcza reakcja

Gezet Stal Gorzów otrzymała zgodę radnych na poręczenie kredytu przez prezydenta. Teraz w klubie robią wszystko, żeby dopełnić wszelkich formalności i następnie otrzymać licencję na starty w przyszłym sezonie. Zaczęto jednak spekulować o możliwej zmianie prezesa. Za Dariusza Wróbla miałaby pojawić się zupełnie nowa osoba. Słychać o jednym nazwisku, który wcześniej był w dwóch ministerstwach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Kibice pokazali Stali już żółtą kartkę. Nie ma na to zgody.

Dariusz Wróbel może przestać pełnić funkcję prezesa Stali Gorzów
Dariusz Wróbel może przestać pełnić funkcję prezesa Stali GorzówTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

W Gorzowie odetchnięto z ulgą, kiedy radni miasta przegłosowali zgodę na poręczenie kredytu klubowi przez prezydenta. W Ekstralidze Żużlowej postawiono sprawę jasno i 9 milionów złotych ma być spłacone do końca października.

Świetne wieści ws. Stali Gorzów, a potem nagły cios

Sponsorzy zadeklarowali poręczenie 5 milionów, lecz ani złotówki więcej. Reszta zależała już od miasta i jak się tydzień temu okazało, wszystko poszło zgodnie z planem. Stal teraz musi dopełnić formalności i złożyć wniosek o uzyskanie licencji na przyszłoroczne starty w PGE Ekstralidze. Nastroje przed następnym sezonem są bojowe. Nie po to ściągnięto przecież Jacka Holdera i udało się finalnie porozumieć z Andersem Thomsenem, żeby znów zająć siódme miejsce.

Kibice cieszą się również z faktu, że w końcu na regularne starty w podstawowym składzie Stali będzie mógł liczyć Mathias Pollestad. Talent z Norwegii od lat szlifuje swoje umiejętności w Gorzowie i teraz będzie mógł je zaprezentować w elicie. Zrzedła im jednak mina, kiedy usłyszeli, że za chwilę może dojść do zmiany prezesa, Dariusz Wróbla.

Wróbel kocha Stal. Kibice obawiają się jednego

Wróbel jako pierwszy ruszył na ratunek klubowi i przez wiele miesięcy figurował jako lider ugrupowania, które nie chciało zaprzepaścić niemal 80-letniej tradycji. Teraz jednak słychać, że może odejść, a w jego miejsce pojawi się całkowicie nowa osoba. Kilka nazwisk jest trzymanych w tajemnicy, ale jedno wyciekło do opinii publicznej.

Chodzi o Łukasza Gałczyńskiego, który za rządów Prawa i Sprawiedliwości był w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a jeszcze wcześniej w Ministerstwie Zdrowia. To on miałby uzdrowić finanse Stali i utorować drogę w kierunku kolejnych sukcesów. Kibicom jednak nie przypadło to do gustu, bo to człowiek z zewnątrz, który z żużlem do tej pory nie miał nic wspólnego. Poza tym boją się upolityczniania klubu, co podnoszono już w zeszłym roku, kiedy funkcję wiceprezesa objął Patryk Broszko, jedna z bliskich osób prezydenta Jacka Wójcickiego.

Zwęszyli spisek dotyczący Broszko

Wówczas apel niósł się głównie ze strony klubu polityków Platformy Obywatelskiej, którzy sugerowali, że priorytetem w tym wszystkim są ambicje polityczne, aniżeli dobro Stali. Kibice z czasem dostrzegli i docenili upór Broszko, który nie unikał też występów w mediach, często mierząc się z trudnymi pytaniami. I jeśli do współpracy z Gałczyńskim w ogóle nie dojdzie, to być może właśnie on przejmie stery w klubie z Gorzowa. Przez ostatnie miesiące zebrał sporo doświadczenia, lecz finalnie sam musi stwierdzić, czy jest gotów stanąć na czele tego projektu.

Prezes Stali Gorzów Dariusz Wróbel.
Prezes Stali Gorzów Dariusz Wróbel.Stal Gorzówmateriały prasowe
Dwóch sportowców ubranych w żółto-niebieskie kombinezony żużlowe stoi na stadionie, uśmiechają się i machają do kibiców, w tle widoczna część trybun z publicznością oraz otwarta przestrzeń stadionu.
Andrzej Lebiediew i Anders Thomsen po meczu barażowym Stali Gorzów.TRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
