Zawrzało w sprawie Stali Gorzów. Stracili 5 milionów, uderzył pięścią w stół

Niedawno przegłosowano poręczenie kredytu dla Stali Gorzów przez prezydenta. Radni miasta nie mówią jednak wspólnym głosem. Wciąż pewna część wyraźnie podważa działania związane z pomocą klubowi.

Stal Gorzów straciła 5 milionów złotych

Stal dostała kredyt konsolidacyjny, a teraz ma go spłacać przez następne lata. Nie wszystkim jednak podoba się to, co obecnie dzieje się wokół klubu z Gorzowa. - Jestem nieco rozczarowany tym, co się dzieje wokół Stali Gorzów, jak i działaniami prezydenta. Nie znam drugiego takiego klubu żużlowego w Polsce, gdzie byłoby sześć osób w zarządzie i wszyscy nominaci polityczni, a do tego tak nieudolni nominaci - zauważa Robert Surowiec, przewodniczący rady miasta.

Wpływy klubu w sektorze reklam, biletów czy karnetów zmniejszyły się aż o 5 milionów złotych. - To był rok straconych szans dla Stali. Wpływy z reklam, karnetów czy biletów rok do roku zmniejszyły się o 5 milionów. Powiedziałem to wszystko zresztą prezydentowi prosto w oczy, że popełnił błąd wskazując politycznych nominatów i do tego jeszcze nieudolnych. Bardzo mocne słowa, ale prawdziwe. To jest moje zdanie i dlatego nad ostatnią uchwałą się wstrzymałem - zaznacza Surowiec.

Postawili ich pod ścianą, nie miał wyjścia

W głosowaniu, które odbyło się 21 października było nieobecnych aż siedmiu radnych. Czterech zagłosowało przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Jedenastu było za. - Jakkolwiek bym się nie zachował, to te głosowanie było przeciwko komuś. Albo przeciwko Stali, albo przeciwko wykorzystaniu tych środków w innych miejscach, chociażby na remont kamienic. Ja się z tym nie zgadzam. To jest wyjątkowo ważna rzecz, która jest zaniedbana od wielu lat. Mamy z prezydentem różnicę zdań. Na tym polega też demokracja - kończy.

Andrzej Lebiediew i Anders Thomsen po wygranym meczu barażowym Stali Gorzów. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stal Gorzów wzięła 6 milionów kredytu, a 3 miliony dołożyli udziałowcy na dokapitalizowanie spółki. To jasny sygnał dla gwiazd Stali. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

