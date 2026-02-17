Zaskakujące nagranie z obozu GKM-u. Maksym Drabik przerwał milczenie
Przez lata uchodził za żużlowego milczka, który jak ognia unikał błysku fleszy i dziennikarskich mikrofonów. Wygląda jednak na to, że transfer do Bayersystem GKM-u Grudziądz na dobre odmienia Maksyma Drabika. Zespół wyjechał właśnie na przedsezonowe zgrupowanie do Hiszpanii, a 27-latek od razu został nagrany, by przekazać wiadomość dla kibiców. Czy to zwiastun wielkiej formy i braku napiętej atmosfery?
Maksym Drabik to zawodnik, którego talent od zawsze bronił się sam na torze. Wizerunkowo bywało różnie, żużlowiec rzadko udzielał wywiadów, odcinając się od medialnego szumu. Lody zaczęły topnieć w ubiegłym sezonie, a teraz, w nowych barwach, Drabik wyraźnie łapie wiatr w żagle. Sportowo ciężko cokolwiek zarzucić zawodnikowi, ale w drużynach bywało, że sprawiał kłopoty.
Uśmiech prosto z Hiszpanii. Drabik pozdrawia kibiców
Grudziądzanie właśnie wylądowali na Półwyspie Iberyjskim, by szlifować formę przed morderczą walką w PGE Ekstralidze. Na klubowych kanałach błyskawicznie pojawiło się wideo, które wywołało spore poruszenie. W roli głównej wystąpił nowy nabytek klubu.
- Cześć, z tej strony Maksym. Pozdrawiamy was z obozu GKM-u, z pięknej i słonecznej Hiszpanii. Jesteśmy po śniadaniu, kawie, pomału organizujemy się na pierwszy trening - wita się z fanami zrelaksowany Drabik, dodając z uśmiechem. - Mam nadzieję, że przed nami świetnie spędzony czas tutaj na miejscu.
Sezon prawdy i "klątwa" Hallera 4?
Uśmiechy na obozie to jedno, ale przed Drabikiem absolutny "sezon prawdy". Rozgrywki w 2025 roku w barwach Innpro ROW-u Rybnik były dla niego przełomowe. Zbudował pozycję niekwestionowanego lidera i nawiązał do swoich najlepszych, juniorskich lat.
W Grudziądzu poprzeczka powędruje jednak wyżej. Eksperci zastanawiają się, czy zawodnik utrzyma tak rewelacyjną dyspozycję. Jego największym wrogiem może okazać się... domowy tor GKM-u. Specyficzny owal przy Hallera 4 wielokrotnie sprawiał mu w przeszłości ogromne problemy. Jeśli 27-latek szybko go "rozgryzie", grudziądzanie zyskają potężny atut.
A atuty będą na wagę złota. GKM chce powtórzyć zeszłoroczny sukces i awansować do play-off, ale konkurencja nie śpi. Po solidnych wzmocnieniach Falubazu Zielona Góra i z silnym beniaminkiem Fogo Unią Leszno - walka o miejsce w najlepszej szóstce zapowiada się fascynująco.