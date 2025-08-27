Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zarobią 1,2 miliona złotych ekstra. Chodzi o Wiktora Przyjemskiego

Abramczyk Polonia Bydgoszcz po to ściągnęła Wiktora Przyjemskiego, żeby w 2026 startował jako U24. Kiedy jednak Ekstraliga ogłosiła wejście systemu PRO Junior to w klubie siedzieli, jak na szpilkach. Bano się, że system rozbije im koncepcję składu, a Przyjemski będzie musiał startować jako junior, bo w innym razie klub nie zarobi na tym żadnych pieniędzy. Po lekturze przepisów Polonia odetchnęła z ulgą. Jest lepiej, niż myśleli.

Abramczyk Polonia z wielką pompą ogłosiła powrót Wiktora Przyjemskiego do Bydgoszczy. Zawodnik w tym roku jeździ dla Orlen Oil Motoru Lublin, ale już wiadomo, że w 2026 będzie stanowił o sile Polonii.

PRO Junior nie rozbije Polonii Bydgoszcz koncepcji składu

W Bydgoszczy już na wejściu uznali, że mając takiego zawodnika (Przyjemski jest w TOP10 PGE Ekstraligi i zdobył już 121 punktów z bonusami) muszą go dobrze wykorzystać. Stwierdzono, że najlepiej będzie go obsadzić na U24, bo trudno o dobrego zawodnika na tę pozycję, a przecież Przyjemski świetnie radzi sobie w biegach z seniorami.

Kiedy jednak Ekstraliga ogłosiła wejście systemu PRO Junior to w klubie siedzieli, jak na szpilkach. Bano się, że cały ten system rozbije im koncepcję składu, a Przyjemski będzie musiał startować jako junior, bo w innym razie klub nie zarobi na tym żadnych pieniędzy. Po lekturze przepisów Polonia odetchnęła z ulgą. Jest lepiej, niż myśleli.

Polonia Bydgoszcz zarobi na Przyjemskim milion złotych

Regulamin nie nakłada na klub wymogu wystawiania juniora na pozycji juniorskiej, co oznacza, że koncepcja Przyjemski na U24 jest jak najbardziej aktualna. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że Polonia za każdy punkt zdobyty przez Przyjemskiego dostanie 6 tysięcy złotych. Jeśli zgromadzi on 160 punktów z bonusami, a na to go stać, to do kasy Polonii trafi blisko milion złotych.

Wyjaśniamy, że PRO Junior zakłada nagradzanie klubów za stawianie na wychowanków i dopłatę do każdego zdobytego przez nich punktu. Gdyby system obowiązywał już teraz, to Polonia zarobiłaby na punktach zdobytych przez Przyjemskiego dla Motoru aż 726 tysięcy złotych. Bo zasada jest taka, że zarabia ten, który wychował. A nie ma znaczenia to, w jakim klubie startuje obecnie wychowanek.

1,5 miliona dla FOGO Unii Leszno, 1,2 miliona dla Polonii

Jeśli jednak Polonia chce za rok zarobić na Przyjemskim, to musi awansować, bo PRO Junior będzie działał wyłącznie w Ekstralidze. PGE Ekstraliga, przedstawiając projekt, oszacowała, że Polonia zarobi na tym 1,2 miliona złotych. Do ekwiwalentu za punkty Przyjemskiego doliczono też punkty drugiego wychowanka Maksymiliana Pawełczaka.

A najwięcej na PRO Junior ma zarobić FOGO Unia Leszno. Jej wpływy z tego tytułu oszacowano w PGE Ekstralidze na 1,5 miliona złotych. Na tę kwotę mają pracować Antoni Mencel i Kacper Mania, jadąc dla Unii, ale też startujący w Stelmet Falubazie wychowanek Unii Damian Ratajczak.

Wracając do Polonii i Przyjemskiego, warto wyjaśnić, że jeśli zrobi on 150-160 punktów, to właściwie sfinansuje połowę swojego kontraktu. Oczywiście przy założeniu, że Polonia nie dała mu więcej, niż obecnie ma w Orlen Oil Motorze Lublin, a tam dostał 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt.

Wiktor Przyjemski kończy przygodę z Orlen Oil Motorem Lublin. Sponsorzy chcą go z powrotem w Bydgoszczy.
Wiktor Przyjemski jest jednym z najlepiej zarabiających juniorów PGE Ekstraligi.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
