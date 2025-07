Zapytaliśmy polska gwiazdę o transfer. Zaskakująca odpowiedź

Jakub Krawczyk to jeden z najlepszych juniorów w Polsce. Reprezentant Betard Sparty Wrocław jedzie pierwsze skrzypce w tym sezonie, a w doskonałej dyspozycji nie przeszkodziła mu nawet odniesiona kontuzja, z której skutkami zmaga się do dziś. O tym zresztą pisaliśmy już wcześniej.

O transfer Jakuba Krawczyka najbardziej zabiegają w tej chwili w Gezet Stali Gorzów. Gorzowianie potrzebują zawodnika na pozycję U-24, jak ryba wody . Mają tam bowiem lukę spowodowaną problemami z zeszłego sezonu. W tym roku na pozycji U-24 puszczają juniora. Na przyszły sezon Stal szykuje mocny skład, który ma włączyć się do walki o fazę play-off. Krawczyk by się w tej układance przydał.

Druga opcja to Bayersystem GKM Grudziądz . Choć początkowo myślano, by zaufać na pozycji U-24 Kacprowi Łobodzińskiemu, to jednak wyniki grudziądzkiego juniora są w tym sezonie słabe. Dlatego tam także zabiegają o Krawczyka.

Najbardziej realny scenariusz to przedłużenie umowy z Krawczykiem na kolejne dwa lata w Betard Sparcie Wrocław i wypożyczenie go do innego klubu. To oferta korzystna i dla Sparty i dla samego Krawczyka. Wrocławianie za dwa lata, po tym, jak jazdę na pozycji U-24 skończy Kowalski, będą zabezpieczeni w postaci Krawczyka, z kolei Krawczyk nie musi się martwić o dalszy ligowy byt.