Zapaść polskiego mistrza. Fatalna forma, to może być koniec

Jakub Miśkowiak z wielkimi nadziejami przechodził jesienią zeszłego roku do ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Zawodnik bardzo chciał trafić do miejsca, w którym będzie mógł się spokojnie odbudować. Bardzo liczył na niego też sam klub, który nie ukrywał, że po zakończeniu wieku U-24 bardzo chętnie przedłużyłby z nim współpracę już w roli pełnoprawnego seniora.

Co dalej z Jakubem Miśkowiakiem w Grudziądzu? Sytuacja się komplikuje

Po kilku udanych meczach w tegorocznych rozgrywkach zapytany przez nas prezes Marcin Murawski nie mówił tego wprost, ale sugerował, że bardzo poważnie rozważa dalszą współpracę z Miśkowiakiem. Dobrych polskich seniorów na rynku jest niewielu, a były mistrz świata juniorów to ciągle zawodnik na dorobku. Tym bardziej że, tor w Grudziądzu jest skrojony pod jego możliwości. Mocno liczy się start, a w tym elemencie ten zawodnik jest naprawdę dobry.

Tyle tylko, że sam żużlowiec nie pomaga sobie w tym, aby przekonać do siebie działaczy GKM-u . W klubie aktualnie panują różne scenariusze dotyczące składu na sezon 2026. Grudziądzanie sondowali na rynku już kilku innych polskich seniorów. Rozmowy nie są jednak łatwe, bo prezes nie zamierza przepłacać. To jest szansa dla Miśkowiaka, ale najbliższe mecze mogą być decydujące.

Liczby są jednak dla żużlowca bezlitosne. Jeśli spojrzymy na kilka sezonów wstecz, to szybko wyjdzie nam, że od czasów zakończenia wieku juniora Miśkowiak popadł w stagnację. Nie jest w stanie przebić granicy średniej 1,5 pkt./bieg. Nie inaczej jest obecnie w Grudziądzu, gdzie jego średnia wynosi 1490 pkt./bieg i jest niemal identyczna jak przed rokiem, gdy startował dla Stali Gorzów.

Miśkowiak musi więc wziąć się w garść i w drugiej części sezonu pokazać, na co go stać i udowodnić, że warto nadal w niego inwestować. Oczywiście mógłby zdecydować się na transfer do 2. Metalkas Ekstraligi i tam próbować odbudowywać stabilną formę. Jednak takich pieniędzy jak w PGE Ekstralidze raczej nie zarobi. Na jej zapleczu wynagrodzenia dla żużlowców zatrzymały się. Wysokie gaże zagwarantowane są tylko dla największych gwiazd.