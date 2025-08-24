Zafrasowana mina prezesa. Bolesna porażka, to może być koniec

Wojna nerwów. Tak można by w dwóch słowach opisać to, co działo się w niedzielę w Toruniu. Gospodarze chcieli i robili wszystko, aby wygrać i przed meczem rewanżowym wypracować sobie bezpieczną zaliczkę. Celem Sparty było zaś pognębienie torunian i zdobycie jak najwięcej punktów, aby u siebie rozstrzygnąć sprawę awansu do wielkiego finału.

Tego Sparta się nie spodziewała. Lider był totalnie zagubiony

Wrocławianie zasadniczo nieźle rozpoczęli spotkanie, ale zespół z Torunia powoli, konsekwentnie budował swoją przewagę. Duża w tym "zasługa" Brady'ego Kurtza, który znów nie mógł sobie poradzić z Moto Areną. Kiedy spojrzymy w program meczowy, to szybko wyjdzie nam, że Australijczyk, który toczy zacięty bój o mistrzostwo świata z Bartoszem Zmarzlikiem, zawiódł. Humory mogła mu poprawić tylko końcówka spotkania, ale całościowy wynik mówi sam za siebie.

Sparta bez skutecznego lidera nie była już tak mocna. Tym bardziej, że po stronie rywali gwiazdy, którzy wiedzą, jak wygrywać i zbierać trójki na Moto Arenie. Zresztą w Toruniu doskonale wiedzieli, że to spotkanie będzie kluczowe dla losów tego dwumeczu. Podopieczni Piotra Barona różnie radzą sobie na wyjazdach, więc jeśli chcą się zameldować w finale, to potrzebowali przebić u siebie barierę 50 punktów.

Prezes Sparty musi uderzyć pięścią w stół

W tym momencie wydaje się, że wrocławianom trudno będzie odwrócić losy tego dwumeczu. Chyba, że do akcji znów wejdzie prezes Andrzej Rusko i zarządzi mobilizację w drużynie. Tak było przed ostatnim meczem tych dwóch drużyn - jeszcze w rundzie zasadniczej. Efekt był piorunujący, bo Sparta rozbiła u siebie KS Toruń.

Teraz wicemistrzowie Polski potrzebują dokładnie tego samego scenariusza, bo chcąc awansować do finału muszą zdobyć u siebie przynajmniej 52 punkty. Czy to możliwe? Pewnie tak, choć w rewanżu nie będzie miejsca na pomyłki. Los Sparty wisi więc na włosku. Szykują się wielkie emocje.

KS Toruń 52

9. Patryk Dudek 8+2 (3,2*,1,1,1*)

10. Robert Lambert 10+1 (3,3,3,1*,0)

11. Jan Kvech 4+2 (0,1*,1,2*)

12. Mikkel Michelsen 13 (3,2,3,3,2)

13. Emil Sajfutdinow 11 (1,3,3,2,2)

14. Mikołaj Duchiński 0 (0,0,0)

15. Antoni Kawczyński 6 (3,0,3)

16. Krzysztof Lewandowski - nie startował

Sparta Wrocław 38

1. Daniel Bewley 5+1 (2,1*,2,0)

2. Maciej Janowski 5 (2,2,T,1,0)

3. Artiom Łaguta 11+1 (1*,3,2,2,0,3)

4. Bartłomiej Kowalski 3+1 (2,0,1*)

5. Brady Kurtz 9 (0,0,2,3,3,1)

6. Jakub Krawczyk 3+1 (2,1*,0,0)

7. Marcel Kowolik 2+1 (1*,1,0)

8. Nikodem Mikołajczyk - nie startował

Brady Kurtz i tuner Ashley Holloway. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Artiom Łaguta ze swoimi mechanikami Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Artiom Łaguta i Jakub Krawczyk Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski