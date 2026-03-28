Zaczęła się walka o nowy kontrakt. Rosjanin stawia sprawę jasno

Vadim Tarasienko od sezonu 2022 jest zawodnikiem GKM-u Grudziądz. Do tej pory solidnie wywiązywał się z roli zawodnika drugiej linii. Aspiracje klubu jednak rosną, więc Rosjanin musi ostro zawalczyć o swoje miejsce w drużynie.

Ważne zmiany w teamie Tarasienko

Trzeba przyznać, że otwarcie sezonu wygląda naprawdę obiecująco u tego zawodnika. Pierwsze mecze sparingowe poszły po jego myśli. Tarasienko z pewnością był do tej pory jedną z bardziej wyróżniających się postaci grudziądzkiej drużyny.

Okazuje się, że zimą zdecydował się na pewne zmiany w teamie. - W tym sezonie pojawił się u mnie nowy mechanik. Chcemy lepiej podzielić się obowiązkami. Do tego oczywiście dokupiony nowy sprzęt - zdradził w rozmowie z Ekstraliga.pl.

Tarasienko uzbroił się więc w sprzęt i team po zęby, ale trudno się dziwić. Zeszłoroczny sezon w jego wykonaniu był przyzwoity (średnia 1,733 pkt./bieg), ale do zachowania miejsca w GKM-ie na sezon 2027 to może być za mało.

GKM za parę miesięcy zdecyduje co dalej

Strategia działaczy od jakiegoś czasu jest taka, że co roku wymieniają najsłabsze ogniwo. W czasie ostatniego okresu transferowego do drużyny dołączył Maksym Drabik. Jeśli w klubie będą konsekwentni w swojej strategi, to za parę miesięcy trzeba będzie wskazać kolejne najsłabsze ogniwo.

Pierwsze kolejki sezonu pokażą więc, kto może być pewny swego i będzie miał mocną pozycję negocjacyjną. Nie ulega wątpliwości, że dobre wejście w rozgrywki i podniesienie średniej z zeszłego roku to coś, co może Tarasience realnie pomóc utrzymać miejsce w zespole.

