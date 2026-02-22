Zachwycał jako junior, teraz kończy 28 lat. Miał być najlepszy na świecie

Kiedy wchodził do żużla, eksperci nie mieli wątpliwości, że rośnie nam zawodnik, który rzuci wyzwanie samemu Bartoszowi Zmarzlikowi. 2-krotne indywidualne mistrzostwo świata juniorów i złoto w "drużynówce" u boku takich tuzów jak Zmarzlik czy Patryk Dudek miały być tylko wstępem do wielkiej seniorskiej kariery. Rzeczywistość okazała się jednak niezwykle brutalna.

Afera, alarm i zawieszenie Drabika

Pierwszy rok w gronie seniorów był poprawny (średnia blisko 1,6 pkt/bieg), ale nad głową Drabika zbierały się czarne chmury. Na jaw wyszła sprawa złamania przepisów antydopingowych (chodziło o tzw. wlewkę witaminową) po finale Ekstraligi w 2019 roku.

Procedury ciągnęły się w nieskończoność. Zawodnik jeździł z ciążącym na nim nad głową wyrokiem przez niemal cały sezon 2020. Finał sprawy obfitował w ciekawe okoliczności, bo zaplanowana na październik rozprawa nie odbyła się z powodu... alarmu przeciwpożarowego w siedzibie PKOl. Ostatecznie Drabik został tymczasowo zawieszony pod koniec października 2020 r., a finalnym wyrokiem był rok zawieszenia. Wydawało się, że to może złamać jego karierę.

Powrót na szczyt i częstochowski zjazd

Drabik wrócił w 2022 roku w barwach Orlen Oil Motoru Lublin i pokazał charakter. Średnia 1,752 i tytuł drużynowego mistrza Polski udowodniły, że wciąż ma "to coś". Niestety, po transferze do Włókniarza Częstochowa, jego kariera znów przypominała przejażdżkę na rollercoasterze.

O ile pierwszy sezon w pod Jasną Górą był udany, o tyle drugi okazał się totalną katastrofą. Zawodnik był całkowicie zagubiony, notując najgorsze wyniki w karierze. Do tego doszły kontrowersje w parku maszyn. Symbolem pobytu w Częstochowie i "problemami" z zawodnikiem stał się moment, gdy Drabik postanowił spakować się i opuścić Motoarenę w trakcie zawodów, a ówczesny prezes Michał Świącik musiał podążać za nim do busa, błagając o powrót na naradę.

Sezon prawdy w Grudziądzu. W Rybniku się odnalazł.

Wtedy wydawało się, że trudny charakter i sportowy kryzys mogą na dobre usunąć go z elity. W 2025 roku Maksym zaryzykował, przeszedł do Innpro ROW-u Rybnik i... znów zamknął usta krytykom. Został niekwestionowanym liderem beniaminka. Choć zespół spadł z ligi, on sam wykręcił jeden z najlepszych sezonów w życiu.

Dziś, w dniu 28. urodzin, Maksym Drabik stoi u progu kolejnego wielkiego wyzwania. Jego transfer do Bayersystem GKM Grudziądz na sezon 2026 to ostateczny test. Czy fenomenalna jazda w Rybniku była tylko jednorazowym wystrzałem, czy też Polak na dobre odzyskał równowagę i wrócił do ścisłej, polskiej czołówki?

Od postaw Maksyma Drabika będzie zależeć wyniku GKM-u w sezonie 2026 Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Maksym Drabik. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Krzysztof Mrozek z Maksymem Drabikiem. ROW Rybnik materiały prasowe

